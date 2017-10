Mariënheem | STEGEN.NET

Met de snelheid als de rukwind van donderdag die een stallentent in de lucht blies, reed de 27-jarige Hendrik-Jan Schuttert op CSI Salland de winnende barrage van de 1.45m Grote Prijs van CSI Salland. Als laatste van de vijf barragekandidaten wist hij met Balboa HS (v. Tygo) waar de winst lag en dook hij onder de leidende tijd van Kristian Houwen.

Eind goed al goed in Mariënheem. Na een turbulente start van CSI Salland, dat zelfs de landelijke pers haalde, sloot het concours af met een record aan bezoekers en prachtige paardensport.

,,Hier had ik mijn paard voor gespaard”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert uit Ommen na zijn zege. ,,Ik wist dat hij het kon.” Vorig jaar zat het duo er al dicht bij met een tweede plaats in de Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs. ,,Afgelopen seizoen heeft Balboa ook goed gesprongen. Vaak foutloos in een Grote Prijs, maar wel af en toe met een tijdfout of in de barrage een balk. Super dat het nu lukt.”

De te kloppen tijd was die van Kristian Houwen uit Wanssum met de op dit niveau nog onervaren Edingburgh (v. Vleut), maar alle insiders weten dat deze KWPN-hengst watervlug is. De vloeiend Nederlands sprekende Mexicaan Ernesto Canseco won de derde prijs op Celebrity VDL (v. Indoctro). Vincent Geerink uit Gelselaar werd vijfde op Eranta (v. Warrant) na een foutje in de barrage. Limburger Timothy Hendrix heeft met een zesde plaats laten zien dat hij een aanstormend Grand Prix-paard onder het zadel heeft in Duanda of the Lowlands Z (v. Diamant de Semilly).

Mooie sport dus op CSI Salland. Voor Hendrik-Jan Schuttert was de zege en de 9.900 euro prijzengeld de beloning voor zijn rotsvaste vertrouwen in zijn paarden. ,,Toen mijn beste paard wegviel voor de topsport was ik vervolgens een paar jaar onderweg om de volgende weer op te leiden. Daar ben ik voor gegaan en daar profiteer ik nu van. Ik ben blij dat ik rustig gebleven ben en dat mijn ouders en team volledig achter me stonden. Het gaat immers niet in één streep omhoog”, vertelt hij.

Schuttert is vanaf de start van CSI Salland zes jaar geleden ambassadeur van het concours en is enorm te spreken over de ontwikkelingen. ,,Hoofdsponsor Jonny Roelofsen, het bestuur en alle medewerkers zijn zo enorm gedreven om dit concours te laten slagen. Daar hoef ik niets aan te doen. Ik kom wel af en toe naar een vergadering omdat ik die gedrevenheid zo mooi vind. Dat met die tent heb ik zelf niet meegemaakt omdat ik thuis was, maar iedereen heeft het fantastisch opgepakt. Mijn paarden heb ik donderdagnacht thuis gehad, zodat anderen van mijn stallen gebruik konden maken maar de volgende dag konden ze alweer hier terecht. Ik denk dat 95% van de ruiters toch een heel goed concours heeft gehad.”

Opgelucht

Jeroen Bakker, voorzitter van CSI Salland, is opgelucht over het verloop van het evenement. ,,Vorig jaar hadden we een geweldige editie en we vroegen ons af hoe we het konden overtreffen. Dit keer waren we in de voorbereiding al vrij snel klaar. Iedereen wist wat hij of zij moest doen en het kostte ons weinig energie. Dat was misschien wel ons geluk voor donderdag. Anders waren we misschien wel overweldigend door het probleem. Ik vind het ongelooflijk wat er gebeurde toen de paniek uitbrak. Iedereen nam een rol op zich en bracht de paarden in veiligheid. Dat was teamwork. We zijn volop bezig met de inventarisatie en er is voor de ruiters een meldpunt aangemaakt op de website. Verzekeringen zijn ingeschakeld. Maar al met al heeft er een engeltje op onze schouder gezeten.”

Voor zondag stonden vier rubrieken op de agenda. Bianca Schoenmakers won de GMB Grote Prijs voor CSI1*-deelnemers met F-Ninjo (v. Napels). De Handelshuis Schuttert Prijs, de finale voor zes- en zevenjarige springpaarden, kwam op naam van Albert Zoer met Freedom (v. Larino). Gerco Schröder voegde ‘s ochtends een overwinning toe in de 1.35m Bakker Tandheelkunde en Orthodontie Prix met Glock’s Debalia (v. Numero Uno).