Het Hippisch Centrum Exloo staat van 19 tot en met 21 oktober in het teken van de springsport. Samen met Lieuwe Koopmans heeft een aantal bekende ruiters de schouders onder dit nieuwe evenement gezet.

Zo zit amazone Renate Beuving ook in de organisatie. ,,Het is heel erg leuk om ook eens de andere kant van zo’n evenement mee te maken”, vertelt ze. ,,We gaan er echt iets moois van maken. De hal zal prachtig aangekleed zijn en Lieuwe hangt er extra verlichting in.”

De wedstrijd eindigt op zaterdagavond 21 oktober met de finale voor de klasse ZZ. Er wordt nog druk gewerkt om nog meer ruiters voor het evenement te interesseren. ,,Deze eerste keer houden we het nog bij de landelijke rubrieken, maar we verwachten dat het concours een mooie groei zal doormaken en dan ligt het ook voor de hand om de 1.40 er bij te halen”, aldus Renate Beuving.