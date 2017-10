Daphne van Peperstraten en Lina Uzunhasan de besten bij Dutch Topsport Dressage

Exloo | STEGEN.NET

Daphne van Peperstraten (Junioren) en Lina Uzunhasan (Young Riders) wonnen zondag de afsluitende rubrieken van de geslaagde eerste editie van Dutch Topsport Dressage. Van Peperstraten noemt het evenement een aanwinst. ,,Als het even kan ben ik hier volgend jaar weer!”

De Zeeuwse amazone gold als de grote favoriet voor de kür op muziek Junioren, nadat ze de twee eerdere proeven in Exloo ook al had weten te winnen met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson TN). Met een prima score van 77,875% won de 17-jarige Van Peperstraten ook de kür. ,,Het is gewoon een heel succesvol jaar voor ons”, lachte de Havo-scholiere. ,,Het lukt nog steeds om aan verbeteringen te werken. En ik heb een geweldig team om me heen.”

Daphne van Peperstraten kreeg behoorlijk concurrentie, zeker van de Italiaanse Alice Campanella, die met de gitzwarte hengst Chin Chan K (v. Samba Hit II) door de baan danste of het niks was en misschien wel een hogere score had verdiend dan de 73,750% die de drie juryleden er nu voor over hadden.

Beste Noordelijke deelnemer was Féline Bakker uit Bierum. De Groningse amazone stuurde haar paard Vennedy naar de achtste plaats in de kür.

Young Riders

De kür voor Young Riders werd met afstand gewonnen door de voor de Verenigde Staten rijdende Lina Uzunhasan. De amazone, die opgroeide in Turkije, maar nu in Brabant in de buurt van haar trainster Anky van Grunsven woont, kwam sterk voor de dag met haar paard Donna Ray. Lisanne Zoutendijk uit NIspen pakte de tweede plaats.

Een mooie zevende plaats was weggelegd voor de enige Noordelijke deelnemer in dit gezelschap, Rachelle Buining uit Ter Apelkanaal. Ze reed een mooie proef met Rythem and Blues. ,,Het was pas de tweede keer dat we deze kür reden. Er moet nog wat meer routine in komen. Helaas hadden we in de stap wat spanning en een pirouette kon beter. Het gevoel was niet optimaal”, aldus Buining.

Tevreden

De organisatie blikt tevreden terug op de eerste editie van de internationale dressuurwedstrijd in Exloo. ,,Er kwam veel bij kijken, maar de positieve reacties zijn echt geweldig. We wilden gelijk een evenement neerzetten dat er staat en volgens mij is dat goed gelukt”, aldus Ciska Paping van de stichting Hippisch Centrum Exloo. Het is de bedoeling om het evenement volgend jaar oktober nog verder uit te bouwen.