Het Nederlandse junioren dressuurteam heeft de zilveren medaille geprolongeerd op het Europees Kampioenschap dressuur. Alleen de Duitse amazones waren in Roosendaal bij Den Goubergh sterker. Het team van Denemarken veroverde het brons. Bondscoach Alex van Silfhout: ,,Ik ben redelijk tevreden. Ik denk dat mijn combinaties allemaal top gepresteerd hebben. Maar het verschil met Duitsland is nog te groot.”

De bondscoach: ,,Mijn ruiter en amazones hebben allemaal maximaal gepresteerd. Jammer was dat Daphne van Peperstraten haar paard Greenpoint’s Cupido heel angstig werd toen hij de ring in moest. Die spanning raakte ze in de proef niet voldoende kwijt. Daardoor slopen er wat dure fouten in. Daarmee kwam ze onder de maat qua punten. Mijn pupillen hadden het rijkunstig zeer goed op orde, maar moesten het afleggen tegen de Duitsers die hier met vier hele goede paarden waren. Ik vind dat het rijkunstige nog meer beloond mag worden door de juryleden en niet de kwaliteit van de paarden.”

Twee dagen

Met tachtig deelnemers werd de landenwedstrijd over twee dagen verdeeld. Op de eerste dag reden Florence Siemer en Thalia Rockx voor Nederland, Sem Stiemer en Daphne van Peperstraten reden op donderdagochtend. ,,Florence en Sem reden een hele nette proef”, kijkt Van Silfhout terug. ,,Ik ben ook heel tevreden over Thalia, die reed gisteren heel goed met haar paard Verdi de la Fazenda. Ze hield haar hoofd er heel goed bij. Hoe Daphne met haar paard presteerde is heel knap. Ze wist het er toch ontspannen uit laten zien.”

In de individuele uitslag eindigde Van Peperstraten op de derde plaats met haar imponerende ruin Greenpoint’s Cupido. ,,Ik kijk uit naar de individuele proef de komende dagen. Het kan alleen nog maar beter.”

Van Silfhout debuteerde als bondscoach op het EK, net als zijn teamleden die hun eerste EK bij de junioren reden. De junioren prolongeerden het zilver van vorig jaar in Spanje.

Vrijdag en zaterdag wordt in twee gedeelten de individuele proef gereden waar medailles zijn te behalen. Zondag is de kür op muziek voor de beste 18 combinaties van de individuele proef, met maximaal drie combinaties per land.