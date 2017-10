Amerikaanse Lina Uzunhasan wint dressuur Young Riders bij Dutch Topsport Dressage

Exloo | STEGEN.NET

De in Noord-Brabant gesitueerde Amerikaanse amazone Lina Uzunhasan eiste donderdag bij Dutch Topsport Dressage de overwinning op bij de Young Riders. Met haar merrie Donna Ray scoorde de leerlinge van Anky van Grunsven 71,535%.

Vijftien combinaties verschenen voor de driekoppige jury. Uzunhasan kwam tot het hoogste gemiddelde, vooral door de hoge waardering van jurylid Monique Peutz, die de in Turkije opgegroeide Amerikaanse een score van 74,342% toekende. De tweede plaats ging naar de Duitse Lisa Breimann met Aida Luna. Haar landgenote Alexa Westendarp eindigde met Der Prinz als derde.

Beste Nederlandse deelnemer bij de Young Riders was Robin Bernoski, die met Velazquez als vijfde mocht opstellen. Rachelle Buining uit Ter Apelkanaal werd met Rythm and Blues tiende, met nog altijd een knappe score van 67,325%. Marjan Hooge uit Ees werd met Ego Tripper Texel 12e. Het internationale debuut van Zoë Zwiggelaar en Fidarsi Rossi was goed voor plaats 14. De amazone uit Nieuwlande haalde met 64,518% een ruiime voldoende.

Junioren

De proef voor Junioren werd gewonnen door Daphne van Peperstraten en haar Greenpoint’s Cupido. Ze bouwde met een score van 73,063% een hele ruime voorsprong op. Milou Dees en Francesco werden tweede met 70,450%.

De Drentse Maaike ten Hoor werd met Winder Don tiende. Haar proef werd opvallend uiteenlopend gewaardeerd door de juryleden, variërend van ruim 68 tot slechts ruim 60 procent. De Groningse Féline Bakker eindigde met Vennedy op de achtste plaats.