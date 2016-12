Informatieavond nieuwe dressuurproeven

Op zaterdagavond 27 februari 2016 organiseert het dressuurforum Drenthe een informatieavond over de nieuwe dressuurproeven die per 1 april ingaan.

De avond begint om 19.30 en is in manege De Stroomruiters in Beilen. Thea Mandemaker licht de proeven toe en er zijn praktische voorbeelden, die worden besproken door Nadine Buining en Veronique Roerink. Aanmelden bij Jacqueline de Jong: mail naar: j-dejong@home.nl