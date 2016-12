Team Nijhof hippisch ondernemer van het jaar

ERMELO | STEGEN.NET

Team Nijhof uit Geesteren is vrijdag tijdens Horse Event in Ermelo uitgeroepen tot hippisch ondernemer van het jaar. Het bekende bedrijf van Henk Nijhof Sr, zoon Henk jr en zijn dochter Jeannette kreeg veel lof van de jury.

Team Nijhof werd door de vakjury gekozen uit drie genomineerde paardenbedrijven. Juryvoorzitter Jos van Campen vertelde dat de jury onder de indruk was van de ondernemersgeest, de voortdurende doorontwikkeling van het bedrijf en de grote internationale successen.

De prijsuitreiking vond voor het eerst, na tien edities in het Noord Brabantse Deurne, plaats op de nieuwe locatie van het KNHS-centrum in Ermelo. Ten overstaan van bijna 700 paardensport professionals, die deelnamen aan het jaarcongres van de FNRS.

Kwaliteitsverbetering

De winnaar maakte onderdeel uit van een groep van drie bedrijven in deze eindronde. ,,Het was zeer bijzonder om te zien hoe alle drie de ondernemers, met grote of kleinere bedrijven, steeds weer bezig zijn met kwaliteitsverbeteringen”, aldus de jury.

Team Nijhof wist Lelymare Horses uit Lelystad en Stoeterij Horsea uit Harlingen achter zich te laten. De winnaar kreeg een geldbedrag van €2500,- van Knegt Tractors en ABAB accountants stelde een bedrag van€ 2000,- aan advies beschikbaar.

Het juryrapport beschrijft dat Team Nijhof zich onderscheidt door zijn veelzijdigheid en de professionele werkwijze in alle facetten binnen hun bedrijf, de hengstenhouderij met EU-station, sportstal, opfokstal en handelsstal. Sinds vorig jaar maakt ook een dierenartsen praktijk deel uit van het bedrijf. Ook zijn er grote sportieve successen zoals recent tijdens het EK in Aken. Twee van hun hengsten, Verdi en Johnson, werden daar met het Nederlands team Europees kampioen.