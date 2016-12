Publiek geniet volop van shows en clinics bij Drents Dressuur Gala

ASSEN | STEGEN.NET

Ruim 500 bezoekers genoten vrijdagavond van maar liefst negen shows en drie clinics tijdens het eerste Drents Dressuur Gala in Assen. Dit gala werd georganiseerd ter promotie van de paardensector in Noord-Nederland en met succes!

Al snel bleek dat Drenthe qua dressuur veel in huis heeft, niet alleen qua goede instructeurs en ruiters, maar in de ring van Sunrise Stables waren ook vele prachtige paarden te bewonderen. Het geheel werd omlijst met diverse stands.

Boeiend programma

Het gala was dankzij sponsoring gratis te bezoeken. Het programma was gevarieerd en alle onderdelen even boeiend. De amazones Laura Zwart en Ellen Wynia beten het spits af door met hun twee zwarte parels een pas de deux op ZZ-zwaar niveau te rijden om van te watertanden.

En dat was nog maar het begin: hierna volgden nog meer prachtige küren op muziek van onder andere het Z-viertal van RV Exloo, amazone Veronique Roerink, ruiter Hergen van Hal, het achttal van PSV De Kasteelruiters en een gelegenheidszestal van RV Zuidenveld.

Speciaal voor de gelegenheid was ook het Z-Friezenteam uit Groningen naar Drenthe afgereisd om een show te geven. Dat deed ook Marrit Reusien uit Dwingeloo, de stalamazone van Trea Mulder. Reusien kwam in actie met de hengst Hidde fan de Brinkhof, waarmee ze een kür reed.

Chestnut mare club

Amazone Trea Mulder-Dolsma had samen met de ruiters Frans van den Heuvel en Nicky Snijder een kür voorbereid van drie vosmerries. Ook deze ‘Chestnut Mare Club’ liet het publiek een flink staaltje dressuurkunst zien van een zeer hoog niveau.

De indrukwekkende dressuurdemonstraties werden afgewisseld met meerdere clinics. Zo gaf Laura Zwart tijdens haar clinic veel tips voor het rijden van jonge paarden. De nadruk lag daarbij op het toewerken naar ontspanning, de kracht van herhaling en die van belonen.

Amazone Paulien Alberts demonstreerde met drie combinaties in de baan welke muziek het beste bij welk type paard past. Een uur later gaf ze vanuit het zadel antwoord op rijtechnische vragen van het publiek en demonstreerde zij samen met de amazones Savannah Pieters en Katja Renken – van der Lubbe het effect van deze tips.

Amazone Loes Corsel gaf als laatste een clinic. Zij had voor haar twee onbekende combinaties in de ring. De nadruk lag daarbij op tempobeheersing en op het toewerken naar de ontspanning in de indrukwekkende omgeving. En met resultaat!

Al met een al een hele boeiende en leerzame avond. De speciaal hiervoor opgerichte stichting heeft al vele lovende reacties ontvangen en gaat kijken of dit gala een vervolg kan krijgen.