Drama in Rio voor Jur Vrieling en VDL Zirocco Blue

De Olympische spelen zijn voor Jur Vrieling uitgelopen op een drama. De ruiter uit Holwierde werkte jaren toe naar wat een hoogtepunt had moeten worden, maar het liep bij de kwalificatie helaas anders.

Vrieling begon nog goed aan zijn eerste parcours in Rio met de schimmelhengst VDL Zirocco Blue. Maar in de driesprong ging het mis en volgde een weigering. Het leek alsof Vrieling niet helemaal een fijne afstand had.

Na de weigering leek de hengst het vertrouwen wat kwijt te zijn. In de lastige dubbelsprong aan het eind van het parcours volgde nog een weigering. En dat betekende het einde in dit parcours voor de zo succesvolle combinatie.

Een enorme domper. Zirocco Blue werd bang, zo zei Vrieling tegen de NOS. ,,Het is een persoonlijk drama, de zwartste dag in mijn leven”, laat Vrieling via sms aan Stegen.net weten.

Commentators van de BBC en van Horse & Country TV hebben gemeld dat Vrieling voor de rest van de Olympische spelen gediskwalificeerd zou zijn, vanwege een overdadig gebruik van sporen en zweep.

Andere bronnen melden dat Jur Vrieling, na een protest tegen een eerder jury-oordeel, wel mag rijden in de landenwedstrijd en de kans krijgt op sportieve revanche. Individueel mag de Groninger niet meer aan de start komen.

Goed resultaat

Ondanks het onverwachte uitvallen van Vrieling zette Nederland een goed resultaat neer in deze kwalificatie. Vooral Harrie Smolders presteerde als laatste starter fenomenaal met Emerald, nadat voor hem Maikel van der Vleuten al een foutloze ronde had neergezet met de safe springende Verdi. Jeroen Dubbeldam ging als eerste van start en reed met Zenith een prima parcours, met jammer genoeg een foutje op de sloot.

Dinsdag is de eerste omloop van de landenwedstrijd, waarin de landen met een schone lei beginnen. De wedstrijd direct op tijd van zondag telt alleen mee voor het individuele klassement.