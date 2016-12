Organisatie Dressuurspektakel Dalen klaar voor derde editie

Dalen | STEGEN.NET

Op 27, 28 en 30 december 2016 is de derde editie van het Dressuurspektakel in Dalen.

De eerste twee dagen worden de selecties verreden in de accommodatie van Stalhouderij de Vliers. Op verzoek van de ruiters is er een pauzedag ingelast voor de finale om de kür op muziek voor te bereiden.

Kraampjes, shows en de kür op muziek op 30 december zorgen ervoor dat er weer veel te zien en te beleven is. Het hele programma vindt binnen plaats. Bezoekers zijn alle dagen van harte welkom. De toegang is gratis; alleen voor de finale op 30 december betalen bezoekers € 3,00 per persoon.

Tijdens de eerste twee dagen strijden de dressuurruiters in de klassen B t/m ZZ-Licht voor geldprijzen, extra prijzen en voor een plek in de finale op 30 december. De inschrijvingen liepen ook dit jaar weer storm; er is nog beperkt plek in een paar klasses. Met dank aan vele sponsoren uit de omgeving kunnen de ruiters extra prijzen winnen.

Showmiddag en -avond

De finale van het concours vindt plaats op 30 december vanaf 15.00 uur. Deze middag start met de kür op muziek voor de pony’s. De hele middag en avond wordt de wedstrijd afgewisseld met showrubrieken. Zo verzorgt Loes Corsel een clinic ‘Van B-dressuur naar internationaal’ met een van haar leerlingen. De finalisten van de klassen L1 t/m ZZ-Licht rijden hun kür op muziek.

Twee dagen gratis toegang

Het evenement is mogelijk gemaakt door sponsoring van lokale en regionale bedrijven. De toegang is gratis, met uitzondering van de dressuurfinale op 30 december (€ 3,00 p.p.).

De verrichtingen zijn weer goed te volgen vanaf de tribune (met fleecekleden) en vanuit de verwarmde kantine. Alle informatie over het evenement staat op www.dressuurspektakel.nl