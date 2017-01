Eric ten Cate ‘lest best’ in finale Indoor Hartje Drenthe

Beilen | STEGEN.NET

De spannende finale van Indoor Hartje Drenthe is zaterdagavond gewonnen door Eric ten Cate. De 29-jarige ruiter uit Geesteren greep als laatste deelnemer in de barrage de overwinning met E.Lana (v. Harley VDL).

De Grote Prijs van Beilen was een mooi sluitstuk van de geslaagde 29e editie van Indoor Hartje Drenthe, dat in totaal 1.000 springpaarden trok. In de Grote Prijs kwamen 46 Z/ZZ-combinaties aan de start. De opgave was pittig. Negen deelnemers bleven foutloos, met daarbij ook titelverdediger Maureen Bonder.

Bonder startte in de barrage als eerste en zette met Filemon een nette tijd neer, maar de amazone uit Schoonoord kreeg een fout op de oxer. Bonder eindigde uiteindelijk als vijfde.

Eric ten Cate reed zijn eerste paard opnieuw foutloos rond. Hij zette met de schimmel Blue Sky (v. Mr. Blue) een snelle 35.82 seconden op de klok. Maar gelijk daarna nam Bert-Jan Zuidema de leiding al over. De Drentse ruiter was met Fleurabella (v. Diarado) sneller: 34.87.

Aan die voorlopige stand wisten Daan van Geel uit Gees (met Djam), Beaudine Hollemans uit Veendam (Bella Diva) en Julian de Boer uit Nieuwleusen (Carollo) niets te veranderen.

Dappere poging

Bert-Jan Zuidema deed als voorlaatste deelnemer met zijn tweede paard Devlin nog een dappere poging om zijn eigen snelle tijd te verbeteren. Hij leek goed op weg, maar op de voorlaatste sprong schoot Devlin langs de hindernis.

Eric ten Cate kwam als laatste aan de start en de Twentse profruiter wist met E.Lana Zuidema met meer dan een seconde verschil te kloppen. ,,Het was een lastig parcours, maar mijn beide paarden voelden goed aan, dus ik durfde het wel aan om er voor te gaan”, aldus Ten Cate, die dus eerste en derde werd.

Tevreden

Bert-Jan Zuidema was ook zeer tevreden met zijn tweede plaats. ,,Ik had twee fijne paarden mee, die beiden de barrage haalden. De merrie Fleurabella sprong fantastisch. Ik ben blij met het resultaat. Dat Devlin langs de hindernis schoot was een miscommunicatie. Dat was jammer, we waren erg snel en voor op schema. Ik denk dat hij iets onder de indruk was van het publiek en daardoor niet oplette.”