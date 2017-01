Foundation onder Franka Loos naar zege hengstencompetitie Zuidbroek

Zuidbroek | STEGEN.NET | KWPN

Franka Loos won dinsdag met de hengst Foundation (United x Jazz) de zwaarste dressuurklasse tijdens de druk bezochte hengstencompetitie bij Indoor Groningen.

Franka Loos behaalde met Foundation, gefokt door J.A. en B. Naber uit het Drentse Vredenheim, een score van 84 punten.

Stephanie Kooijman eindigde op twee punten achterstand als tweede met Four Legends KS (Wynton x Ferro). Deze combinatie gaat aan de leiding in de tussenstand, maar het verschil met Foundation is maar klein.

Klasse M

Eerder op de middag eiste Kirsten Brouwer met Guardian S (v. Bodyguard Moorland) opnieuw de overwinning op in de klasse M. Het was voor deze combinatie de derde zege op rij, nadat Glock’s Toto jr de eerste wedstrijd van dit seizoen nog wist te winnen. De Totilas-zoon werd in Zuidbroek tweede onder Marieke van der Putten.

Het verschil was maar klein: 94 punten voor Guardian S en 92 voor Toto jr. Jurylid Christa Larmoyeur: ,,Guardian S heeft een super imponerende draf en wat een front en wat een voorkomen! Stappen doet hij geweldig ruim, met veel tact en balans. In draf is elke pas raak.”

De klasse L werd in Zuidbroek met minimale voorsprong gewonnen door Diederik van Silfhout met Hometown (Apache x Ferro). Met 90 punten waren zij volgens de jury net even beter dan de Gelderse hengst Henkie (Alexandro P x Upperville), gereden door Adelinde Cornelissen.