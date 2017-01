Hengstencompetitie Zuidbroek trekt veel publiek

Zuidbroek | STEGEN.NET | KWPN

Een volle bak bij Indoor Groningen tijdens de hengstencompetitie springen. In de zwaarste klasse ging Albert Zoer met Florian met de overwinning aan de haal.

In de barrage van de klasse Z/ZZ met vier deelnemers won Albert Zoer met Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento) onbedreigd. De ruiter uit Echten startte als laatste en was aanzienlijk sneller dan Kimberley Winsingh met Flying Dream.

Zoer zei na afloop tegen het KWPN: ,,Hij laat me nooit in de steek! Heel mooi om hier te winnen. In de eerste wedstrijd in Ermelo reed ik zelf te gehaast en daarom heb ik het in Kronenberg bewust wat rustiger aan gedaan. Ik wilde daar echt mijn eigen rondje rijden en dat leverde toch nog de derde prijs op. Hier in Zuidbroek ben ik ook mooi bij mijn plan gebleven en snel is hij van nature, dus het leverde winst op. Het is gewoon een winnaar!”

Afgetekende winnaar

Ook de klasse M kreeg een afgetekende winnaar. In deze klasse pakte Lennard de Boer de overwinning met Global Express VDL. Ze waren in de barrage bijna twee seconden sneller dan Willem Greve met Grandorado Tn.

Patrick van der Schans schreef eerder al de klasse L op zijn naam met Highway M Tn.