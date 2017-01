Indoor Groningen: Jasper Kools klopt Marriët Hoekstra in spannende barrage

Zuidbroek | STEGEN.NET

Jasper Kools won met Chatto donderdagavond de spannende barrage in het 1.40 tijdens Indoor Groningen. De Duitse combinatie, afgelopen jaar winnaar van de Grote Prijs, klopte Marriët Hoekstra met U-Bresco Z.

In deze eerste 1.40-rubriek van de 55e editie van Indoor Groningen kwamen 55 combinaties aan de start. Daarvan bleven er 18 foutloos in het parcours van Marinus Vos. Drie combinaties meldden zich af voor de barrage.

Goede combinaties

De spanning werd mooi opgebouwd, in een barrage met veel goede combinaties, die steeds een beetje sneller rond gingen. Zo zette Susanne Tepper met Dyango VDL prachtige ritten neer, uiteindelijk goed voor een zesde plaats. Lennard de Boer stuurde de schimmel Zazou naar plaats vijf.

Echt serieus werd het met de rit van Jur Vrieling, die het eigen publiek niet wilde teleurstellen. Hij stuurde kort en zette met Carrera VDL een rappe tijd neer. Veel sneller leek het niet te kunnen, maar Vrieling werd toch nog twee keer voorbij gestreefd.

Knap staaltje

Marriët Hoekstra ging als eerste over de al snelle tijd van Vrieling heen. En dat met ruim een seconde! Het was een knap staaltje van de Friese amazone, die haar toppaard U-Bresco Z formidabel aan het springen had. De 10-jarige merrie van Untouchable Z speelde met de hindernissen en dacht erg goed mee.

Hoekstra leek niet meer te kloppen, maar de laatste ruiter deed toch een geslaagde aanval. Jasper Kools klaarde de klus ogenschijnlijk simpel. Hij was met Chatto ruim zeven tiende sneller dan Hoekstra. Daarmee lijkt Kools opnieuw een serieuze kandidaat voor de overwinning in de Grote Prijs, waarmee Indoor Groningen zaterdagavond eindigt.