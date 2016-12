Jasper Kools wint Grote Prijs Indoor Groningen

ZUIDBROEK | STEGEN.NET

Outsider Jasper Kools is zaterdagavond winnaar geworden van de Grote Prijs van het 54e Indoor Groningen. De 26-jarige Duitser, die een Nederlandse vader heeft, klopte Albert Zoer, die fraai tweede werd.

Het basisparcours bleek voor veel combinaties lastig. Parcoursbouwer Marinus Vos zag vooral veel deelnemers fouten maken in de lastige driesprong van triple, steil, steil. Maar van de krap 50 deelnemers bleven er toch 15 foutloos, zodat het publiek, dat massaal naar Zuidbroek was gekomen, een mooie finale kreeg.

Barrage

In de barrage ging Marianne Boerema als eerste van start en dat deed de 27-jarige amazone uit Oostwold zeker niet slecht. De op dit niveau nog onervaren zelf gefokte Wakey Wakey (v. Gentleman) werkte prima mee en dat resulteerde in een foutloze rit in 38.65. Dat was aan het eind van de avond goed voor een mooie negende plaats.

Chantal Regter was de tweede Nederlander in de barrage. De amazone die verbonden is aan Stal Nijboer in Assen zette met Calvia een foutloze ronde in 39.64, uiteindelijk goed voor de elfde plaats.

Grote plannen

Na haar kwam Leon Thijssen in de baan. De Limburger had duidelijk grote plannen met de 9-jarige Captain Cooper (Namelus R x Corland), die in het verleden in handen was van Harm Braams uit Gieterveen en onder andere is uitgebracht door Germaine Benus. Thijssen lijkt de ideale ruiter voor dit paard en reed een scherp parcours in 35.35. De ruiter uit Baarlo zou daar derde mee worden.

Als negende kanshebber kwam Jasper Kools in actie. Hij reed met Chatto (v. Chacco Blue) een vloeiend parcours en nam met een tijd van 34.83 de leiding over van Thijssen. De serieuze aanval kwam gelijk na de rit van Kools. Albert Zoer ging er voor met Heechhiem’s Cancun VDM en kwam uiteindelijk een tiende van een seconde te kort.

Albert Zoer was zeer tevreden met zijn tweede plaats. ,,Ik heb dit paard sinds juni onder het zadel en het gaat goed. Waar ik het liet liggen? In de lucht! Ja, echt. Ze springt zo hoog en dat kost tijd.” Zoer start Cancun ook tijdens Indoor Drachten en Jumping Amsterdam.

Vrieling

De spectaculairste rit kwam van Jur Vrieling, die duidelijk zin had in een succes voor eigen publiek. De ruiter uit Holwierde nam vol risico met Carrera VDL (v. Cardento) door als enige binnendoor te rijden naar de voorlaatste steilsprong. Helaas kreeg hij daar net niet de goede afzet en viel er een balk. Vrieling had wel de snelste tijd en werd nog 12e. ,,Jammer natuurlijk, maar ik ging er voor. Als ik niet binnendoor was gegaan was ik misschien derde of vierde geworden, maar ik ging voor meer”, aldus Vrieling.

En zo reed Jasper Kools met Chatto voorop in de indrukwekkende ereronde en kreeg de Duitser uit Diepholz een staande ovatie. ,,Ik ben nog niet zo ervaren op dit niveau en om dan hier te winnen in zo’n wedstrijd, dat is ontzettend leuk”, aldus Kools, die in Zuidbroek zijn grootste internationale succes tot dusver vierde.