Indoor Groningen: tegen Sanne Thijssen en Ulena is geen kruit gewassen

Zuidbroek | STEGEN.NET

Is het een straaljager? Een tornado? Een raket? Nee, het is de 16-jarige merrie Ulena. Die bleek met de net 18-jarige amazone Sanne Thijssen onverslaanbaar in de Grote Prijs van de 55e editie van Indoor Groningen.

Gelijk al in de omloop stelde Sanne Thijssen met Ulena haar kandidatuur voor de zege in de bomvolle Eurohal in Zuidbroek. Daar waar een flink aantal deelnemers moeite had om het basisparcours binnen de 69 seconden af te leggen waren zij al bijna tien seconden door de finish.

De overige elf concurrenten in de barrage waren eigenlijk al op voorhand geklopt. Thijssen ging opnieuw als een speer, in een niet te kloppen tijd van 34.44. ,,Dit parcours lag haar heel goed, veel wendingen linksom, dat heeft Ulena graag”, aldus de winnares uit Sevenum.

Eigenzinnige merrie

Thijssen heeft al veel successen behaald met de eigenzinnige merrie. ,,In het begin moest ik erg wennen aan haar. Mijn moeder was toen ook wel eens kwaad op mijn vader, ze zei: hoe kun je haar nou op dat paard zetten? Maar er ontstond een klik. Ze is nu 16 en ik hoop nog een jaar of twee van haar te kunnen genieten.” In 2015 werd de combinatie Nederlands kampioen bij de Junioren.

Een mooie tweede plaats was er voor Jur Vrieling en de jonge schimmelhengst Corporal VDL (v. Cardento). De ruiter uit Holwierde was er terecht blij mee. ,,Met Sanne en Ulena in de barrage weet je dat het heel moeilijk wordt.”

Albert Zoer werd met een fout nog achtste met Heechhiem’s Cancun Vdm en Amber Meijer was zeer tevreden met haar elfde plaats met KM Carrera. ,,Dit was onze eerste twee sterren Grote Prijs. Het voelde heel goed vanavond, ik ben heel blij met dit resultaat.

later meer…