Amber Meijer elfde bij Indoor Groningen: ‘hier kun je alleen maar van dromen’

Goedlachs is ze altijd al, maar zaterdagavond stond Amber Meijer nog meer te stralen dan anders. En terecht. De net 18 geworden amazone uit Muntendam leverde een topprestatie. Ze werd met KM Carrera elfde in de Grote Prijs van Indoor Groningen.

Amber Meijer en KM Carrera (v. Clearway) gingen eerst op indrukwekkende wijze rond in het basisparcours van Marinus Vos, waarin ze zonder ook maar even in de problemen te komen keurig foutloos rond gingen.

In de barrage ging de Groningse combinatie als tweede van start en viel er helaas een balk. Maar de elfde plaats was niettemin een resultaat om trots op te zijn, in een deelnemersveld met grote concurrenten als Sanne Thijssen, Jur Vrieling, Albert Zoer, Eric van der Vleuten en Suzanne Tepper.

‘Heel blij mee’

Amber was meer dan tevreden. ,,Ik ben er heel blij mee. Dit was onze tweede Grote Prijs en het was de eerste op twee sterren niveau. Als je dan zo ver komt dan is dat een resultaat waar je vooraf alleen maar van kunt dromen.”

Meijer: ,,Vanaf de eerste meters voelde KM Carrera heel goed aan. Het basisparcours verliep op rolletjes. In de barrage ben ik op safe gereden. Misschien reed ik één wending iets te langzaam en kreeg ik daardoor die fout. Maar je hoort mij niet klagen.”