‘Zee van licht’ voor deelnemers aan Indoor Hartje Drenthe in Beilen

Het was één van de donkerste binnenbakken van Drenthe, maar de Stroomruiters in Beilen hebben flink geïnvesteerd in nieuwe verlichting. De deelnemers aan Indoor Hartje Drenthe zullen in een ‘zee van licht’ in actie komen, zo belooft de organisatie.

De verouderde TL-balken zijn vervangen door moderne armaturen met led strips. De lichtopbrengst is daardoor maar liefst drie maal zo hoog geworden: van 115 lux naar 310 lux.

Vooruitgang

,,Het is een enorme vooruitgang”, laat de voorzitter Bert Vos van Stroomruiters weten. ,,Wij zijn onze accommodatie doorlopend aan het moderniseren en duurzamer maken. Daar hoort deze nieuwe verlichting ook bij. We willen onze accommodatie optimaal houden, zodat we de evenementen die wij nu binnen onze deuren hebben, ook voor de toekomst kunnen behouden.”

Voor de modernisering van de verlichting heeft de vereniging in Beilen het plaatselijke, nog jonge, bedrijf LW Techniek in de arm genomen. Met de aanpassing hoopt de paardensportvereniging Stroomruiters op jaarbasis veel geld te besparen. ,,We gaan per armatuur naar een verbruik van 400 watt naar 50 watt, maar de lichtopbrengst is een stuk hoger. In onze exploitatie is het energieverbruik een behoorlijke uitgavenpost en daar gaan we nu fors op besparen.”

Om de investering in de nieuwe verlichting in de twee rijhallen en ook op de parkeerplaatsen te kunnen bekostigen, moet de vereniging zelf flink in de buidel tasten, maar er is ook subsidie aangevraagd.

Vervanging dak

Vos: ,,Wij hopen dat de toekenning van de subsidie binnenkort afkomt en daarna gaan we verder op zoek naar middelen om onze accommodatie te optimaliseren. In de toekomst staat ook nog de vervanging van het dak door een meer isolerende dakbedekking op het programma.”

De vereniging is blij dat het gehele nieuwe verlichtingsplan net voor het begin van Indoor Hartje Drenthe is gerealiseerd.

Dit grootse concours hippique heeft vrijdag 6 en zaterdag 7 januari springen voor pony’s en wordt vrijdag 13 januari voortgezet met de springrubrieken voor paarden. Hoogtepunt moet de Grote Prijs worden. Die staat voor zaterdagavond 21 januari op het programma.