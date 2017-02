Dressuurlegende Parzival neemt afscheid tijdens Indoor Brabant

Den Bosch | STEGEN.NET | Indoor Brabant

Dressuurlegende Parzival neemt op zaterdag 11 maart afscheid van het publiek. Tijdens Indoor Brabant is de nu 20-jarige Parzival voor het laatst onder Adelinde Cornelissen te zien.

Het officiële afscheid zal plaatsvinden in de Brabanthal op zaterdag 11 maart rond 15.30 uur in de pauze van de World Cup Dressage Freestyle.

Parzival en Adelinde hebben samen een lange carrière achter de rug en kunnen terugkijken op schitterende resultaten. Die carrière begon in 2002 toen Parzival bij Adelinde op stal kwam. Met hulp van haar team, met onder andere Johan Hamminga en later Sjef Janssen, zijn ze met vallen en opstaan een heel eind gekomen.

Successen

Het eerste succes kwam in 2007 toen zij Nederlands Kampioen Zware Tour Indoor werden gevolgd met een overwinning in het Nederlands Kampioenschap Senioren Outdoor in 2008. Van 2008 tot en met 2016 (met uitzondering van 2015) is Parzival een vaste waarde geweest voor het Nederlandse dressuurteam.

Tijdens hun eerste Europese Kampioenschappen in het Engelse Windsor in 2009 leverden zij een belangrijke bijdrage aan de gouden teammedaille maar wonnen zij ook individueel goud in de Grand Prix Special (met een wereldrecord: 84.042%) en zilver in de Kur.

De combinatie mocht in 2010 de gouden teammedaille in ontvangst nemen tijdens de Wereldkampioenschappen. In 2011 werden Adelinde en Parzival Europees Kampioen in de Grand Prix Special en de Kur in Rotterdam, voor het team was er toen een bronzen medaille. In datzelfde jaar wonnen zij ook de Wereldbekerfinale.

Topjaar 2012

Het jaar 2012 was een topjaar: goud in de wereldbekerfinale, die dat jaar werd verreden tijdens Indoor Brabant, en individueel zilver (Kur) en brons (Grand Prix Special) en teamzilver tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Daarna volgenden nog een individuele zilveren (Kur) en bronzen medaille (Grand Prix Special) en teamzilver bij de Europese Kampioenschappen in Herning in 2013 en individueel (Kur) en teambrons tijdens de Wereldkampioenschappen in Caen in 2014.

Mooie herinneringen

Jerich Parzival en Adelinde kunnen samen terugkijken op een prachtige sportcarrière en alles zal nog eenmaal de revue passeren tijdens het afscheid op Indoor Brabant, in het bijzijn van alle dressuurfans op de tribune en de mensen die betrokken waren bij dit zo succesvolle duo. ,,Ik wilde Parzival een afscheid geven in Nederland en aan Indoor Brabant heb ik mooie herinneringen. We hebben daar samen veel successen behaald, waaronder het winnen van de Wereldbekerfinale”, vertelt Adelinde.