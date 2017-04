Assen | STEGEN.NET

Alice Naber-Lozeman komt zaterdag 29 april naar de Sunrise Stables in Assen om eventing lessen te geven aan twaalf enthousiaste ruiters. De Olympische amazone uit Biddinghuizen komt naar Assen op uitnodiging van Hippisch Drenthe.

Het doel is om de Noordelijke eventing liefhebbers kennis te laten maken met deze hippische discipline, maar ook om de kennis van de ervaren ruiters naar een hoger niveau te tillen.

De amazones die zich aanmeldden voor de lessen zijn op niveau ingedeeld in vier groepen bestaande uit drie personen. Waar de ene groep voor het eerst gaat kennismaken met de eventingsport, bestaat de andere groep uit ruiters die reeds wedstrijdervaring hebben opgedaan in deze discipline. Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van de mooie (indoor) cross hindernissen van PV Zuidenveld uit Sleen.

Kennis vergroten

De lessen van Alice Naber–Lozeman zijn een eerste stap in een reeks evenementen waar Hippisch Drenthe aan werkt. Het bestuur van Hippisch Drenthe wil graag bijdragen aan het vergroten van de kennis en het niveau van de Noordelijke ruiters. Vaak worden de grotere evenementen, masterclasses en clinics ‘beneden de rivieren’ gegeven en daar wil de stichting Promotie Paardensector Noord, waar Hippisch Drenthe onder valt, graag verandering in aanbrengen.

De lessen starten aankomende zaterdag om 9.00 uur in de ochtend en eindigen rond het middaguur. Publiek is van harte welkom! Hippisch Centrum Sunrise Stables, Baggelhuizen 2 in Assen.