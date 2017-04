Veeningen | STEGEN.NET

Het jaar 2019 belooft een boeiend paardensportjaar te worden. De FEI heeft Nederland goed bedeeld met grote evenementen. Zo krijgt het CH De Wolden het EK voor Children, Junioren en Young Riders.

De evenementen zijn donderdag door de FEI toegewezen en werden vervolgens door de KNHS naar buiten gebracht. Het CH De Wolden mag het EK voor de jeugd organiseren van 9 tot en met 14 juli 2019. De data zijn nog onder voorbehoud. Het Drentse evenement deed al eerder een gooi naar een EK, maar viste toen achter het net. Wel was er bij een inspectie veel waardering voor het terrein in Veeningen en de organisatie. Het CH De Wolden geeft vrijdag meer toelichting op het binnenslepen van het evenement.

Ook het EK voor de dressuurjeugd gaat trouwens naar Nederland. Dat staat voor 7 tot en met 11 augustus gepland in Roosendaal, bij paardensportcentrum Den Goubergh. Ermelo haalt in 2019 ook twee belangrijke evenementen binnen: het EK voltige en het WK voor jonge dressuurpaarden.

Verheugd

Technisch directeur van de KNHS Maarten van der Heijden is uiteraard verheugd over de toewijzing. ,,Dat de FEI deze kampioenschappen aan Nederland toewijst geeft aan hoeveel waardering en vertrouwen er is voor Nederland paardenland. Een groot compliment verdienen de voornoemde wedstrijdorganisaties die al jarenlang prachtige sport organiseren en mooie bids presenteerden aan de FEI. Het is goed om EK’s en WK’s op eigen bodem te hebben. Dat geeft ruiters, trainers, organisatoren en alle andere betrokkenen altijd weer een extra stimulans.”