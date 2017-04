Veeningen | STEGEN.NET

Dat het goede nieuws al eerder dan verwacht naar buiten kwam mocht de pret vrijdag niet drukken tijdens een persconferentie van het CH De Wolden. ,,We zijn enorm blij dat we in 2019 het EK voor de jonge springruiters mogen organiseren”, aldus voorzitter Christiaan Hendriksen.

De organisatie werkt en lobbyt al jaren, samen met paardensportgemeente De Wolden, aan het binnen halen van dat EK. Nu is het verlossende nieuws gekomen. Van 9 tot en met 14 juli 2019 is het EK voor children, Junioren en Young Riders in Veeningen. ,,Het is de voorlopige kroon op ons werk”, aldus Jan Broek.

Op dat EK worden zo’n 350 paarden verwacht en daarnaast vooral veel mensen. ,,We praten niet alleen over de deelnemers. Het zijn jonge mensen, ze hebben natuurlijk ouders, familie en vrienden bij zich. In die zin wordt het dus anders dan ons gebruikelijke concours”, verwacht Hendriksen. De organisatie heeft voor het EK een begroting van 450.000 euro. De voorzitter schat de economische spinoff op 1,2 miljoen euro. ,,Reken er maar op dat de hotels hier dan vol zitten.”

Breder programma

De organisatie van CH De Wolden ging in 2015 kijken bij het EK in Wiener Neustadt. ,,We hebben daar goed gekeken en daar van geleerd. Wat wij in elk geval voor hebben is dat we twee mooie ringen hebben en dus een breder programma kunnen bieden.”

Hendriksen: ,,Het viel me daar in Oostenrijk op dat er naast de wedstrijden voor de jonge deelnemers weinig te doen was. Dat willen wij echt anders gaan aanpakken. Je bent hooguit een uur per dag met je paard bezig. Daarnaast wil je ook leuke en zinvolle dingen doen. Daar gaan we de komende tijd met de gemeente en de provincie over praten.”

Eerste EK was in 1953 Hippisch journalist Jacob Melissen uit Pesse kent als geen ander de hippische geschiedenis. Volgens hem werd het eerste EK voor Junioren in 1953 georganiseerd. ,,Dat eerste EK was in Oostende en er deden twee teams mee, die van België en Italië.” Volgens Melissen zijn de EK’s voor jonge springruiters er mede verantwoordelijk voor dat de sport is gegroeid. ,,Ruiters als Jan Tops, Jeroen Dubbeldam, Franke Sloothaak en Eric van der Vleuten zijn ooit Europees kampioen bij de jeugd geweest.”