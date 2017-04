Winschoten | STEGEN.NET

Dressuuramazone Christa Larmoyeur en het Z-Friezenteam Groningen organiseren op woensdag 24 mei een avond vol clinics. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Tegenkracht. Deze stichting biedt kankerpati├źnten sportfaciliteiten en begeleiding.

De avond begint om 18.30 en duurt tot 21.30 en wordt gehouden bij dressuurstal Larmoyeur, Oostereinde 12 in Winschoten. De entree is op basis van vrije giften voor het goede doel. ,,We maken er een gezellige en leerzame avond van”, zo belooft de organisatie.

Op deze avond zal Matijs van de Stichting Tegenkracht zelf ook aanwezig zijn om informatie te geven en deze avond te filmen en de initiators van de actie Kom in het zadel voor de Stichting Tegenkracht Inge en Christian Broeken en Dewi Vis zijn aanwezig.

Programma:

*18.30 uur – 19.00 uur – Opening en rondleiding erf en stallen*

*19.00 uur – 19.10 uur – Introductie Stichting Tegenkracht*

*19.10 uur – 19.30 uur – Clinic Bart Henstra*

Verschillen/overeenkomsten KWPN en Fries aan de hand.

*19.30 uur – 20.15 uur – Clinic Christa Larmoyeur & Z-Friezenteam*

Het Z-Friezenteam Groningen (6 amazones op Friesche paarden) zal hun k├╝r op muziek rijden en daarna geeft Christa rijtechnische feedback over de uit te voeren oefeningen.

*20.15uur – 20.35 uur – Clinic Christa Larmoyeur & Inge Broeken*

Inge Broeken vertelt over haar actie Kom in het Zadel voor Tegenkracht en haar achterliggende verhaal. Ze rijdt haar paard Cavendish, Int I niveau en Christa geeft haar handige tips om richting de Zware Tour te werken.

*20.35 uur – 21.15 uur – Clinic Christa Larmoyeur & 2 prijswinnaars*

Vooraf kun je via facebook opgeven, welke oefeningen je graag verder uitgediept zou willen zien. Uit deze opgaven worden 2 gelukkige winnaars getrokken. Zij mogen deze avond de oefeningen te paard laten zien en Christa laat dan op haar GP paard deze oefeningen zien met bijpassende instructie.

21.30 uur einde