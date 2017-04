Onstwedde | STEGEN.NET

Met een eerste en een tweede plaats en de hoogste dagscore was Cindy Stooker tijdens het Koningsdagconcours in Onstwedde zeer succesvol. Stooker was in de ZZ-licht goed op dreef met de visueel beperkte Fly Away (v. Westpoint).

Ondanks de regen en hagel van de afgelopen dagen lagen de grasbanen bij manege De Driesporen er weer perfect bij. En tijdens het ochtendprogramma, waarin de Z1, Z2 en ZZ-licht werden verreden, bleef het gelukkig ook vrijwel droog. Jurylid Jarmilla Peterson, die de deelnemer in ring 1 beoordeelde, was kritisch over de proeven die ze voorgeschoteld kreeg. ,,Het algehele niveau viel me niet mee. Er waren veel paarden met spanning. En wat me ook opviel is dat er niet altijd even precies werd gereden, zeg maar gerust slordig. Dat verwacht je niet in de klasse Z.”

In de ring van Peterson ging in de ZZ-licht de overwinning naar Rianne Duyvestijn met Winter Dream met een score van precies 64%. Cindy Stooker van de plaatselijke Driesporenruiters eindigde met Fly Away als tweede met 61.14%. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Stooker won daarin met de hoogste score van de dag in deze klasse: 65,71%.

Eerste buitenwedstrijd

Cindy Stooker kon zich prima vinden in de uitslagen. ,,De tweede proef was inderdaad veel beter. Het was onze eerste buitenwedstrijd. In de eerste proef zat nog wat spanning. De tweede proef ligt Fly Away ook beter, met meer wissels. Die doet ‘ie heel gemakkelijk.”

Stooker rijdt de grote bruine ruin Fly Away sinds hij drie is. Het paard is in eigendom van Hans Dollen en Lukien Kruiter. Fly Away is visueel beperkt. ,,Als veulen heeft hij een harde klap op z’n rechteroog gehad. Heel zonde. Maar bij het rijden heeft ‘ie er geen last van. Hij houdt z’n hoofd ook mooi recht”, vertelt Cindy Stooker.

De hoogste score in de gecombineerde Z1/Z2 werd gereden door Nelleke Heeres. De amazone van ZEO behaalde met Daisy May 65,29% en troefde daarmee in de tweede proef Karlijn van Vught af. Van Vught won de eerste proef. Met Johanna K behaalde de amazone van RV Blauwe Ruiters 64,41%.