De zwaarste dressuurrubrieken van het CH Ter Apel leverden zaterdag maar een paar lichtpunten op. Cindy Stooker scoorde weer in de ZZ-licht en in de Z1/Z2 zette Margrit Mensen de beste prestatie neer.

De deelname en de kwaliteit lieten in de hoogste rubrieken in het algemeen helaas te wensen over. In de ZZ-licht verschenen in de eerste proef drie combinaties in de baan. Cindy Stooker zette in deze klasse haar zegereeks voort. Ze won de proef met Fly Away (v. Westpoint) met een score van 232 punten. Rachelle Buining kwam nog heel dicht in de buurt. Maar ze maakte met Wondergirl (v. Farrington) voor eigen publiek een programmafoutje en kwam uit op 228. Karin Vosman behaalde met Vasco (v. Cabochon) 202 punten.

In de tweede proef ging de overwinning opnieuw naar Cindy Stooker, die Fly Away mooi aan de loop heeft. In deze proef behaalde de combinatie 237 punten. Vosman kwam nu tot 201, terwijl Buining niet meer aan de start verscheen.

Half puntje

In de Z1/Z2 werd de hoogste score behaald door Margrit Mensen met Stable M Esprit (v. Johnson). De amazone uit Klazienaveen behaalde een mooie score van 218 punten. Ze bleef daarmee Viola Nijland met Angel Aleiga maar net een half puntje voor. In de tweede proef greep Nijland wel de overwinning, maar die moest ze delen met Melissa Bosma met Ten Ankers Sheephan. Beide amazones behaalden 209 punten.

Voor Cindy Stooker was er in de Z1 met 209 een nog hogere score, maar ze reed de Jazz-nakomeling Gerlisa hors concours, dus buiten mededinging. De bruine heeft een fantastische draf en heeft veel kwaliteit in huis, maar de routine mist nog. De combinatie tankte ervaring in Ter Apel.

