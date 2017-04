Mierlo | STEGEN.NET | KNHS

Kim Hoogenraat is verrassend Nederlands kampioen geworden bij de Young Riders. Ze hield in de laatste omloop van het kampioenschap haar hoofd koel en reed foutloos.

Dat lukte favoriet Sanne Thijssen niet. Zij reed de wedstrijd niet uit met Bulavsco. Lisa Nooren was blij met zilver na een springfout in de tweede manche van Ilusie Q. Megan Laseur was de derde amazone op het podium met Blue Bayou.

NK Springen 2017: Kim Hoogenraat kampioene Young Riders – https://t.co/9FJ99cTbWx pic.twitter.com/A71tKFHglL — KNHS (@KNHSNederland) April 22, 2017

Kampioene Kim Hoogenraat blikt in de persconferentie terug op haar NK. ,,De eerste dag was ik foutloos, maar heb niet te snel gereden. De tweede dag weer foutloos en vanochtend had ik in de eerste manche een pechfout op de laatste hindernis. Ceasar sprong heel goed. Daarmee stond ik op brons. Dat gaf toch wel wat spanning in de laatste omloop. Toch kon ik het vasthouden en mijn concentratie bewaren tot de laatste hindernis. Ceasar sprong weer foutloos. Toen moest ik afwachten wat Sanne en Lisa zouden doen. Ik had echt niet verwacht dat ik kampioen zou worden. Ik was nog aan het uitdraven op het voorterrein, toen ze kwamen zeggen dat ik kampioen was.”

Vanwege familieomstandigheden besloot Kim pas dinsdagavond mee te doen aan het NK. ,,De voorbereiding was niet op z’n best, maar het heeft goed uitgepakt. Ceasar heeft mijn vader samen met Egbert Schep. Hij is nu tien. Mijn vader heeft hem eerst tot het 1.30m gereden. Hij was zo gretig in het begin dat hij zich overliep. Voor mij was Ceasar aanvankelijk te groot en te sterk. Ik rijd hem nu twee jaar. We zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Hij is nu helemaal niet meer sterk, werkt super mee en laat zich heel goed rijden. Ceasar is een fantastisch paard. Hij doet altijd wat van hem gevraagd wordt. Hier in Mierlo ook. Hij was geweldig.”

Hoe de komende weken er uit zien weet Kim nog niet. ,,Ik had mijn concoursen gepland tot Mierlo. Ik ga nu weer een aantal mooie wedstrijden uitzoeken. Ik hoop dat Ceasar een paard is voor het EK in Samorin, komende zomer. Ik heb met Wishkarla twee EK’s bij de junioren gereden. Het is nog een lange weg te gaan naar het EK. Alles moet gezond blijven. Maar Ceasar kan het aan. En ik ook”, lacht Kim.

Verrassing

Met topfavorieten Lisa Nooren en Sanne Thijssen voor haar in het klassement bij het ingaan van de laatste ronde, was het goud voor Hoogenraat een verrassing. ,,Ik had niet verwacht dat ik van Lisa en Sanne zou winnen. Het is een momentopname. Dan is de een in vorm en het andere moment de ander. Lisa en Sanne zijn zo safe en rijden fantastisch. Ik had zeker niet verwacht dat ik goud zou winnen. Vanmorgen stond ik op brons en zei ik: van mij mogen we nu wel stoppen, ik neem hier genoegen mee. Maar het is nog beter uitgepakt.”

Lisa Nooren won met Ilusie Q de eerste wedstrijd van het kampioenschap, ging als leider de finale in met 4 strafpunten. Een springfout bracht het voormalig Rabo Talent van het Jaar het zilver. ,,Ilusie Q is voor mij een heel nieuw paard. Ik had haar één keer eerder mee gehad op concours, drie weken in Arezzo. Daar hebben we niet hoger gesprongen dan 1.40m en een keer 1.45m. Ik ben wel heel blij met hoe ze hier de hele week sprong. Ik had niet verwacht dat ik met haar een medaille zou winnen, dus dit is heel mooi.”

Megan Laseur revancheerde zich met een foutloze laatste omloop met Blue Bayou, nadat ze in de eerste manche van de finaledag haar podiumkansen haast vergooide met acht strafpunten. ,,Ik baal nog steeds van de eerste omloop. Blue Bayou sprong heel goed. Het was eigenlijk mijn eigen fout. Ik heb me er nu bij neergelegd. Ik ben heel blij met brons.”