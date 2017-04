Mierlo | STEGEN.NET | KNHS

Sven Peters is de opvolger van Amber Meijer als Nederlands kampioen bij de junioren. Met zijn merrie Channel maakte de 18-jarige ruiter uit Lonneker drie dagen lang en over vier parcoursen geen enkele springfout. Niels Kersten veroverde het zilver en Rowen van de Mheen was tijdens zijn eerste kampioenschap bij de paarden succesvol met brons.

Het was bij het NK-springen in Mierlo tot de laatste combinatie spannend in het Junioren-kampioenschap. Niels Kersten en Carefull en Sven Peters en Channel legden met een foutloze tweede en beslissende manche in de finale de druk op klassementsleider Bas Moerings. Zijn zevenjarige paard Fasther maakte in laatste omloop twee fouten en daarmee was de titel voor Sven Peters.

Sven Peters verrast ook zichzelf met nationale juniorentitel springen.

,,Ik had nooit gedacht dat ik de titel zou winnen”, vertelt de kampioen haast beduusd. ,,Er doen zoveel goede combinaties mee. Ik wist niet of ik er tussen hoorde. Het is gelukt. Ik sta bovenaan.”

Outsider

Peters ging als een van de outsiders van start. ,,Vorig jaar heb ik ook al wat junioren wedstrijden gereden. Toen was het NK voor ons nog zwaar genoeg. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou eindigen.” Peters deed met twee paarden mee aan het kampioenschap. Met Fiesta kwam hij reglementair uiteindelijk niet in de uitslag voor.

,,Ik heb de laatste manche met Fiesta alleen maar gereden om precies te weten hoe ik met Channel mijn laatste ronde moest rijden. Dat ik wist wat ik moest doen onderweg. Met Channel heb ik het kunnen doen, en dat is gelukt. Ik had er heel veel vertrouwen in. Hoe verder in de wedstrijd ik kwam, hoe beter Channel begon te springen en hoe meer vertrouwen ik kreeg. De laatste drie hindernissen was nog wel spannend. Ik voelde de spanning heel erg. Voor hindernis 8 begon het. Ik reed niet zo mooi de dubbel in en toen redde Channel me ook nog. Toen naar de laatste was het alleen maar spanning. Rijden kun je dat niet meer noemen.”

Peters kan het gevoel goed omschrijven wat hij voelde toen hij over de finish kwam. ,,Geweldig. Ik kom over de finish en hoorde dat ik foutloos en binnen de tijd was. Mooier kan niet. Gewoon geweldig. De tweede plaats was ook top geweest. Jammergenoeg voor Bas maakt hij een fout. Ik geloofde het eerst gewoon niet, toen bleek dat ik kampioen was. Dit is een mooie afsluiting van mijn tijd bij de Junioren.”

Geen springfout

Net als winnaar Peters maakten Niels Kersten en Carefull in het kampioenschap geen enkele springfout. Een iets langzamere tijd in de eerste wedstrijd op donderdag dan Peters betekende het zilver voor Niels. “Heel tevreden”, vertelt Kersten nuchter. ,,Carefull sprong heel goed. Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik kon me vandaag helemaal aan mijn plan houden. Het ging heel goed.”

Rowen van de Mheen debuteerde op het kampioenschap met de bronzen medaille met Q Verdi. ,,Ik kwam naar deze wedstrijd om te kijken hoe het zou gaan. Ik was de eerste dag niet zo snel. Daar heb ik het een beetje laten liggen. Verder heb ik mijn best gedaan om alle rondes nul te rijden. En nu derde.”