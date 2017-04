Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

Springtopper VDL Groep Verdi TN N.O.P. zal niet langer in actie komen op grote internationale kampioenschappen. Maikel van der Vleuten laat weten dat in goed overleg is besloten dat de tophengst vanaf nu alleen nog selectief ingezet gaat worden op enkele grote vijfsterren concoursen.

De KNHS is enorm trots op VDL Groep Verdi TN N.O.P. en zijn ruiter van het eerste uur Maikel van der Vleuten. Technisch directeur van de KNHS Maarten van der Heijden: ,,We hebben jaren enorm genoten van Verdi en Maikel en mede door hun inbreng geweldige successen gevierd. De KNHS en gehele Nederlandse paardenwereld zijn enorm veel dank verschuldigd aan ieder die deze successen heeft mogelijk gemaakt. Het is een uniek paard en een unieke combinatie.”

In de video vertellen Maikel en Eric van der Vleuten en bondscoach Rob Ehrens over de bijzondere topper Verdi.

De belangrijkste sportieve hoogtepunten voor Maikel van der Vleuten en Verdi zijn de gouden teammedaille op de WEG in Caen 2014 en het winnen van de FEI Nations Cup dat jaar, de zilveren teammedaille op de Olympische Spelen 2012 in Londen en het EK goud in 2015 in Aken.

Daarnaast wisten Maikel en Verdi zeer constant te presteren tijdens de afgelopen jaren verreden Wereldbekerfinales. In 2016 waren Maikel en Verdi lid van het Nederlandse team dat in Rotterdam de FEI Nations Cup wedstrijd wist te winnen.

De in 2002 geboren hengst is eigendom van Stal van der Vleuten, Team Nijhof en C.A.M. van den Oetelaar.