Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero in Olympisch kader

Ermelo | KNHS

Springruiter Marc Houtzager is met Sterrehof’s Calimero toegevoegd aan het Olympisch kader springen van de KNHS.

Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero verkeren de laatste maanden in uitstekende vorm en is een welkome aanvulling op het keurkorps van bondscoach Rob Ehrens. Zeer recent won de combinatie de Grote Prijs van het CSI3* in Drachten.

Het Olympisch kader ziet er sinds 1 februari als volgt uit: