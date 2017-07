Nieuwe Pekela | STEGEN.NET

Jur Vrieling is winnaar geworden van de finale van het Heeresveldconcours in Nieuwe Pekela. De topruiter uit Holwierde was in het fraaie park de beste met Zypern III (Casall x Coriano).

Vrieling had een hele reeks toppaarden meegenomen, net als zijn vriendin Suzanne Tepper. In de grote finale van het Heeresveldconcours, dat flink wat ruiters trok, had hij in de barrage met één tegenstander af te rekenen.

In de beslissende barrage reed Beaudine Hollemans als eerste en dat deed ze goed. Maar het venijn zat in de staart: op de laatste sprong maakte haar schimmel Bella Diva RB een fout. Daarna kon Jur Vrieling de klus betrekkelijk eenvoudig afmaken. Hij maakte met Zypern III geen fout en eiste daarmee de hoofdprijs van 500 euro op.

In de klasse M was er een mooie overwinning voor Marian Lunsche met Glamour Girl Tiekarla (v. Zirocco Blue).