Marc Houtzager sloot het CHIO Rotterdam zondag prachtig af door derde te worden in de Grote Prijs. De 46-jarige heersend Nederlands kampioen uit Rouveen werd met Sterrehof’s Calimero in de barrage alleen voorbij gestreefd door Peder Fredricson en Cian O’Connor.

Houtzager bleef foutloos in de barrage met acht combinaties, maar werd in tijd net afgetroefd. Fredericson was met H&M All In het snelste: 40,15 seconden. Hij verdiende daarmee in Rotterdam een cheque van 50.000 euro. O’Connor klokte met Good Luck 40,46 seconden en nam 40.000 euro mee naar huis, Houtzager (40,59) moest zich tevreden stellen met 30.000 euro.

Harrie Smolders plaatste zich met Don VHP Z ook voor de barrage, maar hij moest genoegen nemen met een altijd nog knappe vijfde plaats in 42,22. De andere Nederlandse ruiters, onder wie Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder en Jur Vrieling, maakten in de eerste omloop één of meerdere springfouten en misten daardoor de barrage. Vrieling werd tiende, met fout van VDL Glasgow vh Merelsnest in de omloop.

Tevreden

Houtzager blikte tevreden terug op zijn rit. ,,Ik heb denk ik nog nooit zo’n snelle barrage gereden. Het ligt zo dicht bij elkaar. Met Sterrehof’s Calimero verlies ik tijd in de lucht.” Zijn 10-jarige ruin maakte in de Grote Prijs een meer dan uitstekende indruk. ,,Vrijdag in de landenwedstrijd reed ikzelf niet goed genoeg (4 en 8 strafpunten, red). Ik was daar flauw van. Dat mag gewoon niet gebeuren. Vandaag sprong Calimero geweldig. Het is gewoon een van de beste paarden van de wereld. Ik denk dat ik op de goede weg ben voor het EK in augustus.”