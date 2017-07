Aken | STEGEN.NET | KNHS

Marc Houtzager heeft op het CHIO van Aken een fantastische prestatie geleverd. De ruiter uit Rouveen werd met Sterrehof’s Calimero derde in de Grote Prijs. De zeer prestigieuze wedstrijd werd gewonnen door Belg Gregory Wathelet.

Van de 40 combinaties die waren begonnen aan de eerste manche van dé Grote Prijs, wisten er zeven foutloos over de finish te komen. Daaronder ook voor Nederland Marc Houtzager en Frank Schuttert. Houtzager herhaalde dit huzarenstukje in de tweede manche net als nog drie anderen. Schuttert kreeg in de tweede manche een fout.

Als eerste in de barrage

Regerend Nederlands kampioen Houtzager moest vervolgens als eerste van start in de barrage. Gecontroleerd en foutloos sprong Sterrehof´s Calimero ook deze derde ronde foutloos rond. Direct was wel duidelijk dat het veel sneller kon. De als tweede startende Portugese Luciana Diniz haalde ook direct ruim zes seconde van de tijd van Houtzager af. Belg Gregory Wathelet deed er nog een schepje boven op en bleef net als Diniz foutloos in een nog iets scherpere tijd. De Amerikaanse Laura Kraut kreeg als laatste starter een fout en werd daarmee vierde.

Revanche

Houtzager kende donderdagavond met Calimero geen heel sterk en gelukkig optreden in de landenwedstrijd, deze derde prijs was een mooie sportieve revanche ,,Ik ben zeer tevreden met drie rondjes nul van Sterrehof´s Calimero.”

Houtzager: ,,Als eerste van start gaan in de barrage is altijd moeilijk. Ik wist wel toen ik uit de ring kwam dat ik niet ging winnen, maar hij sprong gewoon geweldig en drie rondes nul. De barrage kon heel snel gereden worden, maar ik wist dat ik niet kon winnen hier en het doel was vooral foutloos rijden. Ik had gehoopt dat er bij de andere die wel echt voor de tijd gingen nog wat meer foutjes zouden ontstaan. Na twee rondes zijn de paarden vaak toch een beetje moe en dan gebeurt dat makkelijk. Maar ik ben super tevreden met hoe hij sprong en de derde plek. Het was gewoon heel goed.”

Schuttert eindigde door de fout in de tweede manche van zijn Chianti´s Champion uiteindelijk op de twaalfde plaats. De boomlange ruiter kijkt ook terug op een goede wedstrijd. ,,De eerste ronde was heel goed, zeker gezien de ervaring die het paard heeft, hij is pas negen jaar. Hij sprong er makkelijk overheen, en de tweede ronde was eigenlijk hetzelfde op hindernisdrie na. Hij kwam net met zijn achterbenen op achterste balk. Ik heb er niet direct een verklaring voor, maar de balk is gevallen en het hield me helaas uit de barrage. Uiteindelijk ben ik wel heel tevreden.”

De Duitsers kwamen er voor eigen publiek niet aan te pas. De 36-jarige Belg Gregory Wathelet deed de grootste greep in de prijzenpot van een miljoen euro. Duitsland won wel de landenwedstrijd