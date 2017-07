‘t Zandt | STEGEN.NET

Het deelnemersveld tijdens het concours van paardensportvereniging ZEO “’t Zandt op Gras” op 1 en 2 juli mag echt bijzonder genoemd worden. Ook Jur Vrieling, zijn partner Suzanne Tepper en de uit Friesland afkomstige Hester Klompmaker komen het eerste weekend van juli naar ‘ t Zandt voor het jaarlijkse concours, dat sinds dit jaar in een nieuw jasje is gestoken.

De organisatie van het concours is trots om dit stukje hippische topsport te organiseren. Met medewerking van diverse sponsoren en vrijwilligers is het gratis te bezoeken concours dit jaar uitgegroeid tot een origineel hippisch evenement dat staat.

Diverse gerenommeerde nationale springruiters en amazones hebben zich aangemeld voor de traditionele springrubrieken (klasse BB-ZZ) op zaterdag 1 juli. Daarnaast is er ook het “teamspringen”, een nieuw wedstrijdformat, waarbij er teams worden gevormd en gestreden wordt om een hoofdprijs van maar liefst EU 1.200,00. Er zijn nog meer bijzondere extra prijzen te verdienen, waaronder een aanhangwagen ter waarde van EU 1.000,00 en een exclusieve springclinic, van een van ‘s werelds beste springruiters, Maikel van der Vleuten.

‘Sfeer is super’

Jur Vrieling over het concours: ,,Ik ben trots om lid te zijn van een van de grootste rijverenigingen van het Noorden en rij graag mee tijdens het jaarlijkse concours in ‘t Zandt. Het is er altijd goed georganiseerd en de sfeer is super!”

De zondag is gereserveerd voor de pony springsport, waarbij de fanatieke ponyruiters en amazones aan de start verschijnen.

Alle wedstrijden worden verreden op het prachtige oud voetbalveld, waar maar liefst twee springringen zijn uitgezet, compleet met tribune, strodorp en hippische sport op topniveau!