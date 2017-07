Tolbert | STEGEN.NET

Nienke Eendhuizen won donderdag in Tolbert de ZZ-rubriek. Ze was met Da Linda S (v. Whitaker) tal van prominenten te snel af op de zandbodem bij de HJC-manege.

De ZZ-rubriek in Tolbert was goed bezet en leverde zes foutloze ritten op. Nienke Eendhuizen reed foutloos in 70.18. Daarmee bleef ze Chantal Regter ruimschoots voor. Regter pakte met Enjoy de tweede plaats in een tijd van 71.80. Bert-Jan Zuidema eindigde op de derde plaats met Devlin.

Goede zaken

In de klasse Z deed Michiel Brusse goede zaken. De routinier uit Wapserveen won de rubriek met de schimmel Evinent (v. Clinton) en met Chanel (v. Van Gogh) nam hij de derde plaats in ontvangst. Age Flapper nestelde zich op de tweede plaats met Empire N (v. Namelus R).

Ernesto Canseco schreef de M-rubriek op zijn naam met VDL Fugero Carlos (v. Zirocco Blue). Sjoerd Kommers werd met VDL Monaco tweede.