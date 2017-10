Exloo | Garsthuizen | STEGEN.NET

Amazone Nienke Eendhuizen kijkt reikhalzend uit naar komende zaterdag. Dan komt ze met haar topper Da Linda S in actie bij de sterk bezette nieuwe springwedstrijd in Exloo. De 21-jarige amazone hoopt daar op net zo’n groot succes als afgelopen weekend bij het EDR-concours in Winschoten.

Nienke Eendhuizen won in manege De Dollard de belangrijkste rubriek bij het EDR-concours. In Exloo mag ze zaterdag op beduidend meer tegenstand rekenen. Het nieuwe evenement kent een topbezetting. In de Z, waarin Eendhuizen zal starten, staan 83 combinaties op de startlijst. Voor de ZZ hebben zich 39 combinaties gemeld. Zaterdagavond rijden de beste deelnemers de gecombineerde finale Z/ZZ.

Eendhuizen hoopt natuurlijk op net zo’n mooi resultaat als in Winschoten. ,,Met Da Linda S heb ik een paard waarmee ik als amateur de strijd tegen de profs goed aan kan gaan. Het paard is nu 9 jaar, ik heb hem als 5-jarige gekocht. Da Linda werkt altijd super mee en gaat graag snel rond.”

Verbeteren

Winnen vindt de amazone, die werkt in de verzekeringsbranche, niet het belangrijkste. ,,Ik ben wel iemand die heel graag wedstrijden rijdt. Alleen thuis trainen geeft me niet genoeg voldoening. Maar op de wedstrijd draait het voor mij vooral ook om het verbeteren van het paard. Dat je de ring uit komt en het gevoel hebt dat je weer een stukje vooruitgang hebt geboekt.”

Nienke Eendhuizen, vorig winter nog Gronings kampioen in de M met Da Linda, is lid van ZEO en helpt ook mee bij de organisatie van evementen in ‘t Zandt. “ZEO is een leuke club. Alwin Duiven geeft er les en hij is een hele goede instructeur. Dat blijkt ook wel uit het feit dat zes Z-ruiters gewoon bij hem naar de verenigingsles komen.” Naast Da Linda heeft Eendhuizen ook nog een 4-jarige in training.