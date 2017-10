Winschoten | STEGEN.NET

Met de eerste plaats in het klassieke parcours en plaats twee in het jachtparcours drukte Nienke Eendhuizen een duidelijk stempel op het EDR-concours. In manege De Dollard bewees Eendhuizen haar goede vorm met Da Linda S (v. Whitaker).

In het in handicap verreden Z/ZZ-klassiek wisten acht combinaties foutloos te blijven. In de barrage was Nienke Eendhuizen met afstand de beste. Met Da Linda S zette ze een snelle foutloze ronde neer in 43.78. Daar kon niemand aan tippen. Tessa Hoeksema kwam nog het dichtst in de buurt. Met Germette (v. Indorado) werd zij tweede in 44.65. Rana Dalenoord (Waligra H) en Lynn Bulthuis (Dollards Cracker Jack) pakten de plaatsen drie en vier.

In het jachtparcours eiste Rianty Zwart de overwinning op. Ze is met haar schimmel Elievia een ervaren combinatie. Ze brachten een snel rondje in een tijd van 56.97. Nienke Eendhuizen was ook in deze wedstrijd goed op dreef en eiste de tweede prijs op. Minka Haverkamp (Germeta W) en Tessa Hoeksema (Germette) volgden bij de prijsuitreiking.

Anke-Marije de Vries pakte met Numero’s Diamond heel knap in beide M-parcoursen de overwinning met Numero’s Diamond (v. Numero Uno). In de zwaarste ponyrubriek was Johannes Beeken de beste met Ushi van de Westeres.