Petra van Ede uit Barneveld is zaterdag in het Limburgse Grathem KNHS-kampioen reining bij de senioren geworden. Bij de Junioren won Erin Danni Wielsma uit Buitenpost.

Het NK reining werd verreden bij Reining Centrum Meertenhof. Voor zowel de senioren, Young Riders als Junioren werden de kampioenstitels verdeeld.

Veel lovende woorden waren er te horen voor de organisatie van het Nederlands kampioenschap Reining. Het NK was onderdeel van een groots vijf dagen durend internationaal Reining evenement, waardoor de titelstrijd nog meer allure kreeg.

Voor Robert Overbeek (afkomstig uit het vlakbij Heerenveen gelegen Rotstergaast) was dit NK het eerste kampioenschap waarbij hij in actie kwam in zijn functie als KNHS bondscoach. Na het kampioenschap vertelt Overbeek met enthousiasme over het evenement en de geleverde prestaties.

,,Het NK is echt goed verlopen. Er was een hele goede sfeer en er werd volop gestreden om te plaatsen. Bij Reining is juichen, klappen en joelen ook heel gewoon, dat is voor de buitenstaander eerst even wennen, maar dat geeft wel iets extra´s aan de wedstrijd.”

Kippenvel

Bij de senioren ging de titel naar Petra van Ede met Wimpy’s Wound Up. Overbeek vertelt daarover: ,,Zij reed echt een mega-run en heeft alles uit de kast gehaald. Daar kreeg ik gewoon kippenvel van, ze toonde super cirkels, goede spins en prachtige stops. Petra was vooraf een van de favorieten en maakte dat dus helemaal waar, maar ook de andere favorieten zaten bijna allemaal heel dicht bij elkaar.”

Achter Petra van Ede won Suzanne Scharroo zilver en Anne Grether brons. Ook de prestaties in Grathem van Roel van Dijk, Lia Freriks, Minou Geurts, Roy van den Hoeven en Jurgen Pouls waren volgens Overbeek zeker het vermelden waard.

Rieky Young, een van de boegbeelden van de Nederlandse Reining sport, moest het NK helaas aan zich voorbij laten gaan omdat haar paard niet helemaal fit was.

Jeugd

Bij de jeugd streden de Young Riders en de Junioren ieder om hun eigen kampioenschap. Casper Tsin kreeg goud omgehangen bij de Young Riders, Erin Danni Wielsma was de beste bij de Junioren. Beide ruiters toonden sterke, zeer gedurfd gereden proeven. Overbeek vertelt: ,,ze reden duidelijk met meer durf en snelheid dan voorheen, dat verhoogt de moeilijkheidsgraad en levert dus plussen op. Ik ben heel blij met de verrichtingen die ik gezien heb bij de jeugd en ik denk zeker dat er voor de toekomst nog veel meer in zit.”

Uitzending naar EK en WK

In de Reining is het zo dat in principe de eerste drie combinaties van het NK zich plaatsen voor uitzending naar het EK (senioren) of WK (Young Riders en Junioren). Daarbij geldt nog wel het nodige voorbehoud, zo moeten de combinaties onder meer voldoen aan alle FEI normen en zullen ruiters en paarden in ieder geval fit moeten blijven. Daarnaast heeft de bondscoach nog de nodige plaatsen te vergeven op basis van zijn bevindingen op andere wedstrijden.

Van 9 – 12 augustus wordt op de CS Ranch in het Zwitserse Givrins het FEI European Championship voor Senioren en het FEI World Championship voor Junioren & Young Riders georganiseerd.