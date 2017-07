Arnhem | STEGEN.NET

Outdoor Gelderland beleefde haar mooiste editie ooit met een onvergetelijk slot op zondagmiddag, waarbij de Babberichse Bart Bles en de in Weerselo trainende Amerikaan Wilton Porter samen de Grote Prijs wonnen.

Terwijl het in de paardensport steeds vaker om honderste seconden verschil draait in barrages, viel de klok bij beide mannen op 39.82 seconden stil. ,,Winnen is winnen en het leven draait om delen, toch”, lacht Bart Bles, die al een abonnement heeft op hoge klasseringen in Arnhem met Lord Sandro DDH.

De 1.55m Grote Prijs van de Provincie Gelderland werd door twaalf van de vijftig ruiters foutloos getrotseerd. Even leek het erop dat Wilton Porter als laatste ruiter buiten de boot viel met één tijdstrafpunt, maar die werd weggepoetst vanwege zijn vertraagde start door een omgewaaid boompje in de ring. ,,Ik kwam al later in de baan omdat mijn paard een hoefijzer aftrapte, maar ik mocht gelukkig toch nog barrage rijden. Wat mijn tactiek toen was? Rustig blijven aangezien ik graag teveel wil doen. Dat was het advies van Jeroen Dubbeldam”, vertelt de jonge Amerikaanse ruiter.

Roelof Bril uit Westendorp trapte als eerste af en zou met zijn foutloze omloop zesde worden met Arlando (v. Harley VDL). Topamazone Meredith Michaels-Beerbaum dook al snel twee seconden onder zijn tijd met de kwaliteitsvolle, in Overijssel geboren Daisy (v. Excenel V), maar Bart Bles liet good-old Lord Sandro DDH (v. Lordanos) gewoon een tandje harder galopperen en haalde nog eens anderhalve seconde van de tijd af.

Droom uitgekomen

Johnny Pals sprintte spectaculair naar de laatste oxer met Chat Botte du Ruisseau Z (v. Casall) en werd beloond met de tweede plaats. Als laatste barragekandidaat overtrof Wilton Porter zichzelf en won hij, weliswaar samen met Bart Bles, zijn eerste CSI3* Grote Prijs. ,,Mijn eerste internationale Grote Prijs-zege. Een droom is uitgekomen.”

In ‘kamp Dubbeldam’ was het feest. ,,Dit is nog mooier dan zelf winnen”, glundert trainer Jeroen Dubbeldam langs de zijlijn, want vriendin Annelies Vorsselmans werd ook nog eens vierde op Wilandro (v. Unistar). Zelf had Dubbeldam zich met Zenith SFN niet geplaatst voor de Grote Prijs, maar als trainer genoot hij des te meer.

Het bronzen beeldje dat Bart Bles overhandigd kreeg, ging naar Lord Sandro’s eigenaar Jan van der Kamp uit De Steeg die ook geëmotioneerd was. ,,Het kan toch niet mooier? Gisteren won Bart al de 1.35m finale met een zoon van Lord Sandro DDH uit onze eigen fokkerij. Er wordt weer gewerkt aan de toekomst.”

Met veel publiek op zaterdag en zondag, goed weer en een rollercoaster van een barrage kreeg Outdoor Gelderland de mooiste afsluiting die de organisatie zich kan wensen.