Daniëlle Heijkoop is de nieuwe KNHS-kampioene in de klasse ZZ-Zwaar. Veronique Roerink uit Beilen werd reservekampioen. De KNHS-titel Lichte Tour ging naar Lynne Maas.

Daniëlle Heijkoop reed de merrie Daula II naar een score van 75.425 procent in de kür op muziek en had ook de Prix St Georges op vrijdag al gewonnen. Veronique Roerink en haar eigen gefokte en super getalenteerde merrie Flanell deden het in de finale bijna net zo goed als Heijkoop, maar waren op vrijdag derde. Remy Bastings (Liessel) won bons met Vivaldi.

,,Een super fijn paard”, lacht Daniell Heijkoop. ,,Daula II heeft een hele goede instelling. Het is een heel goed paard. Ze is misschien nog iets groen. Ik rijd haar pas een jaar en het kan nog meer bevestigd zijn. Ze heeft gewoon heel veel talent. Ik hou eigenlijk niet van merries, maar zij is wel echt mijn vriendin. Ze is apart in haar karakter. Als ze er voor gaat dan gaat ze er ook echt voor. Ze zal me niet laten zitten. Dat ze hier in de mooie baan wat zenuwachtig is, vond ik niet erg.”

Danielle Heijkoop heeft de merrie samen in eigendom met Joop van Uytert. ,,Ik ga haar doortrainen naar de Lichte Tour en daarna is de Grand Prix het doel.”



De Drentse Veronique Roerink was natuurlijk zeer tevreden met haar mooie tweede plaats in het kampioenschap. ,,Ik heb fijn kunnen rijden. Natuurlijk kan er nog van alles beter, maar dat zien we later, Flanell krijgt eerst even vakantie”, zo laar Roerink op Facebook weten.

Lichte Tour

,,Ik kan echt wel janken. Als je ziet wat voor start we hadden. Ze was heel moeilijk, heel eigenwijs. Nu is dat wel te handelen. Wie het laatst lacht, lacht het hardst”, is de eerste reactie van Lynne Maas, nadat bekend is dat ze met Electra het KNHS-kampioenschap in de Lichte Tour heeft gewonnen. Drie zwarte parels op het podium. Naast Electra was dat Chinook met Patrick van der Meer op zilver en Emporio MB en Marieke van der Putten op brons.

,,Ik kan het gewoon niet geloven. Ik wist dat ik foutloos moest rijden. Anky zei dat ook nog. Toen gingen de twee-ers en de drie-ers goed en toen dacht ik ja eigenlijk foutloos. Maar toen ging ze om de pas en dacht ik nee. Hij moet om de twee niet om de pas. De rest was allemaal goed. Gewoon geweldig”, lacht Lynne Maas.



,,Het is toch gaaf. Electra gaat nooit meer weg. Ze is echt mijn prinses. Ze heeft heel veel aanleg voor de Grand Prix. Daarna mag ze veulentjes gaan krijgen. Niemand anders kan ook met haar rijden.”

Patrick van der Meer (Naaldwijk) deed goede zaken met de tweede plaats in de kür op muziek en steeg van plaats zes na zijn door harde regen geteisterde Prix St George naar het zilver. Marieke van der Putten (Apeldoorn) hield haar derde plaats met Emporio MB vast in de finale en mocht het brons meenemen naar stal RS2 in Bergharen waar ze sinds een paar maanden voor rijdt.