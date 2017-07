Exloo | STEGEN.NET

Lennard de Boer blijft de heersend Drents kampioen in de ZZ. De ruiter uit De Wijk prolongeerde bij het Hippisch Centrum Exloo de titel, dit keer met de merrie Fyenda P (v. Hickstead). In de Z zegevierde Anne-Marie Hammers.

Lennard de Boer legde vrijdag in de eerste omloop al de basis voor de titel. Hij reed toen met Fyenda als enige foutloos in een lastig parcours, waarin de hindernissen snel op elkaar volgden. Zaterdag was het duidelijk makkelijker. Zeven deelnemers bleven foutloos.

Druk

De Boer had de druk op zijn schouders toen hij als laatste deelnemer in de baan kwam. Als hij opnieuw foutloos zou rijden was de titel binnen. Met een fout zou een barrage volgen. ,,Deze merrie is heel safe, ze maakt zelden een fout, maar het moest wel even gebeuren. Je kunt ook een pechfout krijgen”, blikte De Boer terug.

Die pechfout kwam er niet, sterker nog, de rit van De Boer en Fyenda P was van grote klasse. Met een dubbel foutloos resultaat is hij een sterke kampioen. Bovendien eiste De Boer met Falanita (v. Corland) de derde plaats op, achter Marcelle Hokse en de niet makkelijk te rijden Fairy Tail.

In de klasse Z deed Lennard de Boer ook goede zaken door met Global Express VDL de tweede plaats op te eisen. Kampioen in deze klasse werd Anne-Marie Hammers. Zij wist met haar paard HVR’s Earth Wind and Fire als enige in beide parcoursen foutloos te blijven.

Uitslag Drents kampioenschap ZZ 2017, week 2

ruiter paard 1. Lennard de Boer

LR Viribus Unitis

Fyenda P

v. Hickstead 0-68.21 2. Marcelle Hokse

RV Staphorst

Fairy Tail

v. Emilion 4-62.48 3. Lennard de Boer

LR Viribus Unitis

Falanita

v. Corland 4-64.59 4. Marleen Meijer

RV Exloo

Carmel

v. Utopie 4-67.81 5. Francine Pijper

RV Meppel

Columbus Z

v. Colandro 4-69.74