Titelverdediger Lennard de Boer heeft volop zicht op het prolongeren van zijn Drentse titel in de ZZ. De Boer bleef vrijdag als enige foutloos in de eerste wedstrijd op de all-weather bodem bij het Hippisch Centrum Exloo.

Na tien jaar Drents kampioenschap in De Wijk is het even wennen. ,,Ze hebben er vorig jaar in De Wijk echt alles aan gedaan om de bodem goed te houden. Het was ook wel te doen. Maar als je dit dan ziet, dan is dat wel extreem luxe”, vertelt Lennard de Boer.

Twee paarden

Hij kwam in de ZZ met twee paarden aan de start. Als eerste reed De Boer met Falanita, die zeer goed sprong, maar op de laatste sprong nog een balk uit de lepels tikte. Met zijn andere paard Fyenda P (v. Hickstead) bleef Lennard de Boer als enige wel foutloos. Vorig jaar won hij met de schimmel Bonea Field, die inmiddels volledig voor de fokkerij wordt ingezet.

Marcella Hokse staat voorlopig tweede in de ZZ. Zij kreeg met Fairy Tail een fout, maar reed wel snel rond. Lennard de Boer staat derde met Falanita en Judith Schaaphok neemt de vierde plaats in met Delzerina. In de klasse Z staat Wim Pomp aan kop met Gigolo Sih en is Daan van Geel voorlopig tweede met Gerdinieke.