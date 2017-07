Geesteren | STEGEN.NET | KNHS

Frank Schuttert was zondag de beste Nederlander in de Grote Prijs van het CSI Twente. De ruiter uit Ommen werd derde met zijn negenjarige hengst Chanti’s Champion.

,,Heel tevreden”, klinkt het uit de mond van Schutttert. ,,Als je weet dat Laura Renwick foutloos is, dan is ze moeilijk te kloppen.” De Britse won met haar Nederlandse paard Bintang II en was ruim vier seconden sneller dan de Fransman Angot. Vijf Nederlandse ruiters namen deel aan de barrage waarin negen combinaties streden om de hoofdprijzen.

Frank Schuttert lacht breeduit na zijn foutloze barrage in de tijd van 44.19. ,,Ik ben heel tevreden. Zoveel wedstrijden op dit niveau heeft mijn paard Chianti’s Champion nog niet gelopen. Hij is pas negen en is de laatste maanden echt sterker geworden. Hij heeft in La Baule en Rotterdam veel ervaring opgedaan en daar had ik vandaag profijt van. Misschien had ik van hindernis 2 naar 3 in de barrage een galopsprong minder kunnen maken, maar ik zag die afstand zo snel niet.”

Vertrouwen

Bondscoach Rob Ehrens gaf eerder in het seizoen al aan veel van de combinatie Schuttert en Chianti’s Champion te verwachten. Frank beaamt dat: ,,Ik heb er veel vertrouwen in.” Maar dan moet de hengst, in eigendom van Jos Lansink en Willy van der Ham niet verkocht worden en voor de Nederlandse sport behouden blijven.

Johnny Pals beet het spits af in de barrage met Wesselina en deed dat foutloze, waarmee hij als vijfde eindigde. Zesde en zevende werden Michael Greeve met Whitney BB en Ben Schröder met Davino Q. Doron Kuipers en Charley eindigden als nummer 9.

Winnares Laura Renwick was voor de eerste keer op het viersterrenconcours in Geesteren en won op de finaledag ook het jachtspringen en mocht twee auto’s mee terugnemen naar Engeland.