Marian Lunsche pakt zaterdag bij het geslaagde concours ‘t Zandt op gras de extra prijs in de zwaarste klasse. De amazone uit Norg won met Ego (v. Tygo) beide Z-parcoursen.

In het klassieke parcours wist Lunsche Jur Vrieling op meer dan een seconde achterstand te zetten. Vrieling had met Fiumicino van de Kalevallei het nakijken in de barrage. Hester Klompmaker pakte met Firebridge TAG de derde plaats.

Marian Lunsche hield die vorm goed vast en kwam in het progressief parcours opnieuw als winnaar uit de bus met Ego. Dat leverde haar een flinke prijs op: een nieuwe aanhanger aangeboden door Eemsned. José Woldring pakte in het Z-progressief de tweede prijs met Chella.

Rianty Zwart was de beste in het ZZ-klassiek. Daarin pakte ze de zege met Elievia (v. Cardento). Gerrit Veenstra werd tweede met Horses2Fly Beverly. Rianne Visscher won het tweede parcours met Cudame P.