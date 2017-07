Kaposvár | STEGEN.NET

Hij heeft vrijdag zelf super gereden, maar de zaterdag wordt voor Marten Luiten nog een spannende dag. De ruiter uit Winschoten staat individueel derde op het EK-dressuur pony’s. Maar zaterdag komen er nog sterke concurrenten in de baan.

Luiten kwam vrijdagmorgen al vroeg in actie en wist met Goldwin’s Hoeve’s Movie Star te overtuigen. Marten Luiten zag het optreden met de 9-jarige Movie Star beloond met 73,268%. In het voorlopige klassement is dat goed voor brons. De Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel zette de beste proef neer. De Deense Louise Christensen staat tweede.

Gehoopt

Marten Luiten zegt dat hij fijn gereden heeft. Maar hij is ook nuchter. ,,Iedereen is met een schone lei begonnen. Er moeten nog sterke combinaties rijden. Of ik dit resultaat had verwacht? Nou, ik had er vooral op gehoopt.” De beste 18 combinaties gaan door naar de kür op zondag met een maximum van 3 per land.

Nederland vierde

In de landenwedstrijd is Nederland vierde geworden. Het goud ging naar favoriet Duitsland, voor Denemarken en Engeland. Bondscoach Monique Peutz: ,,Ik ben top tevreden over alle vier mijn ruiters. Ze hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Helaas hebben we ook een beetje pech gehad en zijn daardoor wat punten blijven liggen. Het is wel een EK en het moet allemaal dan toch maar gebeuren.”

foto: Equigeniek | Dominique van Dreumel