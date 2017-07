Veeningen | STEGEN.NET

Robert Vos zegevierde donderdag bij het CH De Wolden in het 1.40. Lang zag het er in deze wedstrijd direct op tijd naar uit dat Wereld- en Europees kampioen Jeroen Dubbeldam met de eer zou gaan strijken, maar na tweederde van de wedstrijd kwam Robert Vos in de ring en hij rondde zijn rit net iets sneller dan Dubbeldam af.

Het was een complete Nederlandse aangelegenheid de VDL Stud Prijs, donderdagmiddag bij het concours hippique CH De Wolden. Vos reed met Darius (Warrant x Calvados) een fraaie foutloze rit in 60.89 en daarmee was hij bijna een seconde rapper dan Dubbeldam, die Gialola van het Neerenbosch (Nagano x Skippy II) had gezadeld.

Vos: ,,Het ging vanmiddag heel goed. Dit is een snel paard en dat het beestje heeft veel mogelijkheden. Een fijn dier om op te rijden.” Vrijdag rijdt hij de tweede kwalificatie ook nog met Darius. ,,Ik ga er van uit dat ook dat goed gaat en dan rij ik hem zondag in de Grote Prijs”, zegt Vos.

Hoewel hij genoegen moest nemen met de tweede plaats, was Jeroen Dubbeldam eveneens tevreden. ,,Het voelde goed aan. Natuurlijk hoop je op de winst, maar daar kun je niet op rekenen”, aldus de wereldtopper uit het Overijsselse Weerselo.

Hij leidde lang in deze wedstrijd, maar moest toezien dat Robert Vos alsnog net iets sneller reed. Toch heeft Dubbeldam zoveel vertrouwen in de elfjarige Gialola van het Neerenbosch, dat hij die komende zondag meeneemt naar de Grote Prijs van het CH De Wolden. ,,Het paard sprong goed en dat geeft vertrouwen”, aldus de ruiter die de Grote Prijs in Veeningen al eens op zijn naam schreef, in 2005. Dat was de eerste editie van dit grootse concours in Drenthe.

De derde plek kwam in handen van Doron Kuipers uit Mijnsheerenland. Met Zucces (Gerlinus x Kenwood) bleef Kuipers iets meer dan een tiende van een seconde achter Dubbeldam.

Zege Michiel Brusse

In de laatste rubriek van de dag, de Stoeterij Sterrehof Prijs, liet Michiel Brusse uit Wasperveen zien dat hij ook nu weer ereplaatsen op grote concoursen kan behalen. Brusse kwam in deze rubriek met hindernissen van 1.35 m. tot een tijd van 59.75 en gaf daarmee iedereen het nakijken. Met Kom La Rondine (Lados Brd x Roi Du Ballet) voltooide hij een prima rit.

De tijd was ruim een halve seconde sneller dan die Piet Raijmakers jr. (Schijndel) op de klokken zette. Op de rug van Dahy Lalan (Whitesnake x Totthelios Lalan) voltooide Raijmakers zijn rit in 60.31. Een halve seconde sneller dan Steven Veldhuis die derde werd in 60.83. De ruiter uit Haaksbergen had Evalien (Ustinov x Jumpilot) in de ring gebracht.

De eerste dag van CH De Wolden editie 2017, verliep vooral voor Nederlandse combinaties uitstekend. In andere rubrieken waren eerste plaatsen weggelegd voor Bas van der Aa (Albergen), Gerrit Veenstra (Drachtstercompagnie) en Steven Veldhuis (Haaksbergen).