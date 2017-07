Veeningen | STEGEN.NET

De 13e editie van het CH De Wolden start op de 13e juli. Twee keer 13, maar het brengt geen ongeluk. Sterker nog, de organisatie is meer dan tevreden. ,,We hebben nog meer aanmeldingen dan voorgaande jaren en moeten nog meer mensen teleurstellen.” Ook financieel staat het er goed voor. Zo steekt de provincie Drenthe extra geld in het CH De Wolden.

Voorzitter Christiaan Hendriksen vertelde op een bijeenkomst in De Loods dat er ruiters uit 35 landen naar Veeningen komen. Met daarbij opvallend veel Duitsers, Amerikanen en Zweden. En natuurlijk toppers uit eigen land, als Gerco Schröder, Jeroen Dubbeldam en heersend Nederlands kampioen Marc Houtzager. Houtzager rijdt alleen de eerste week, de tweede gaat ‘ie naar Aken.

Hendriksen: ,,Het aantal aanmeldingen overstijgt opnieuw de capaciteit die we hebben. We willen per week maximaal zo’n 530 paarden, anders wordt het te gek, ook voor onze vele vrijwilligers. Over de inschrijvingen en de kwaliteit van de ruiters hebben we zeker niet te klagen.”

Niet achterover leunen

Ondanks alle goede voortekenen is dat in De Wolden geen reden om achterover te leunen. Wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden riep organisatie, gemeentebestuur en de provincie op om na het concours in overleg te gaan. ,,We hebben nu een vijf sterren status als paardenregio, maar ze zitten elders in het land ook niet stil. Kijk wat er aan accommodaties uit de grond wordt gestampt.”

Hendriksen ziet dat ook. ,,Het is niet gelijk een bedreiging, maar het geeft wel aan dat we moeten blijven vernieuwen en verbeteren. We hebben ook zeker nog wel wensen en ideeën. Zo willen we de drainage bij de stallen verbeteren en de inrijmogelijkheden vergroten.”

Gedeputeerde Henk Jumelet maakte bekend dat de provincie Drenthe de komende drie jaar extra steun geeft. Dit jaar en volgend jaar gaat het om 25.000 euro en in 2019, het jaar waarin CH De Wolden het EK voor jonge springruiters organiseert, draagt de provincie 50.000 bij. ,,Dit evenement is een begrip en Drenthe en paarden horen bij elkaar. De paardensport zien wij als een kernsport”, aldus Jumelet.