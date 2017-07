Exloo | STEGEN.NET

Twee Drentse ruiters maken volgende maand deel uit van het Nederlandse team dat deelneemt aan het WK voor IJslandse paarden in Oirschot. Het gaat om Tom Buijtelaar uit Klijndijk en Annefloor Bouman uit Yde. Dat maakte chef de mission Reinanda Haverkamp na het NK in Exloo bekend.

Tot op het laatst toe was niet duidelijk wie geselecteerd zou worden voor de WK equipe. Voor Annefloor Bouman (Yde) en Tom Buijtelaar (Klijnsdijk) die beiden al jaren meedraaien in de Nederlandse top is deelname aan de WK in eigen land dit jaar, een droom die uitkomt. Hiervoor is zo hard getraind, vele jaren lang. In totaal doen 12 Nederlandse combinaties mee aan het WK in eigen land.

Annefloor Bouman werd afgelopen weekend in Exloo Nederlands kampioen in de P1, de telgangren over 250 meter. Ook pakte de 39-jarige amazone met Kná frá Kálfsstöðum de titel bij het viergangenklassement Sport B.

Hard getraind

Ook Tom Buijtelaar, die met Hausti van ´t Groote Veld brons haalde in de töltproef T1 op dit NK, kan zijn geluk niet op. ,,Vier jaren hard getraind naar dit WK toe. De eerste twee selectiewedstrijden ging het niet zoals ik had gewild. Dat heb ik in Wortel en dit weekend in Exloo recht gezet. En nu in de WK equipe. Zo geweldig mooi! Ik heb nog geen ervaring met internationale toernooien en ga er alles uit halen om een top prestatie neer te zetten in augustus.”