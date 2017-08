Roosendaal | KNHS

Het Young Riders dressuurteam heeft op de Europese Kampioenschappen in Roosendaal, net als de Junioren, de zilveren medaille veroverd. Duitsland was ook ditmaal een maatje te groot, Zweden pakte het brons.

Het was een bijzonder spannende landenwedstrijd waar de druk bij Esmee Donkers kwam te liggen om het zilver voor Oranje zeker te stellen. ,,Ik vind dat het hele team top gepresteerd heeft. Ik ben blij met het hele spul”, lacht bondscoach Alex van Silfhout.

Van Silfhout: ,,Het was heel spannend. Gisteren lukte het niet helemaal met de proef van Bo Oudhof. Ze kreeg teveel foutjes en gedoe. Lisanne reed super sterk, maar haar paard schrok. En dan kom je niet helemaal aan de scores die je hoopt. Vandaag deed Jasmien super haar werk en Esmee ook. Ze blijven gewoon koel. Ik denk dat we met het hele team top gepresteerd hebben. Ik ben blij met het hele spul.”

Tevreden

Jasmien de Koeyer is na haar proef met Esperanza tevreden. ,,De draftoer was een van de meest verfijnde stukken die ik ooit hebben kunnen laten zien. Dat was een heel fijn gevoel. Ik genoot er echt van. We hebben er hard aan gewerkt om de draf van Esperanza nog beter te krijgen en dat is helemaal geslaagd. Voor de stap kreeg ik ook mooie punten. De galop voelde ook fijn aan. In de pirouette had ik haar meer moeten controleren. Ik ben gewoon mega-trots op Esperanza.” Individueel eindigde Jasmien de landenproef als nummer 4.

Esmee Donkers maakte het karwei geweldig af voor Nederland en reed met het mes tussen haar tanden en foutloze proef met aan het eind een zeer goed galopgedeelte. ,,Het is fijn uitgepakt. Daar gaat het om. Ik voelde dat mijn galopchangementen voor een 8 waren. Op het NK heeft Chaina het al super goed gedaan. Het doel was zilver en dat is gelukt.” De score van 72.763 was goed voor de derde plaats.

Duitsland was tijdens de wedstrijd al snel zeker van het goud. De strijd tussen zilver en brons ging lang tijd tussen Zweden, Noorwegen en Nederland. Noorwegen werd uiteindelijk vierde, Zweden derde.