Teamzilver bij de enkelspannen, individueel zilver voor Jan de Boer en een achtste plaats voor Jannes Kinds bij de vierspannen. Dat was de balans van het WK mennen voor pony’s in het Duitse Minden.

In de afsluitende vaardigheid ontstonden er nog flinke verschuivingen in het klassement. Jan de Boer rukte met zijn vierspan op naar de prachtige zilveren medaille. Jannes Kinds zakte juist in het klassement.

‘Supertrots’

KInds stond na de dressuur en een schitterende marathon aan kop, maar in de strijd met de kegels liep de menner uit Balloo 16 strafpunten op. Dat hield de Drent van een podiumplaats af. Toch is Kinds dik tevreden. “Achtste van de wereld en de beste marathonrijder, het maakt ons supertrots”, zo schrijft hij op Facebook.

Edith Chardon eindigde bij de vierspannen als vierde. Marijke Hammink werd vijfde. Het goud was voor de Duitser Michael Bügener. Bij de tweespannen was Cas Hendriks met de vierde plaats de beste Nederlander.