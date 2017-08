Gothenburg | STEGEN.NET | KNHS

De Nederlandse dressuurruiters zijn het Europees kampioenschap in het Zweedse Gothenburg goed begonnen. Patrick van der Meer en Diederik van Silfhout reden dinsdag twee degelijke proeven, waarmee oranje op een voorlopige tweede plaats staat achter top favoriet Duitsland.

Bondscoach Rien van der Schaft is duidelijk. ,,Het was prima, ik ben buitengewoon tevreden. Patrick en Diederik hebben gewoon goed gereden. Patrick heeft heel kort voor vertrek gehoord dat hij hier mee naar toe ging, dan zo een proef rijden is gewoon goed.” Van der Meer zette een score van 71.114% neer, daarmee stond hij zevende.

Over Van Silfhout en Four Seasons (72.529%): ,,Diederik heeft gedaan waar hij voor kwam, en een hele degelijke Grand Prix gereden. Hij rijdt dat paard nog relatief kort, maar je ziet steeds dat er vooruitgang is en dat er nog veel meer potentie in zit. Ik vind het echt heel knap dat hij hier zo die proef doorrijdt met alles er op en er aan. Het enige zwakke punt in de proef is nu nog de stap, maar hij laat ook al zien dat ook dat goed komt.”

In vorm

Op de tweede dag komen voor Nederland Madeleine Witte en Edward Gal in actie. Van der Schaft: ,,Ook de paarden van Edward en Madeleine lijken goed in vorm. Het is niet reëel om te denken dat we hier goud winnen, dat gaat normaal gesproken naar Duitsland, maar we strijden zeker mee voor de plaats daarachter. Ik weet dat doen de Zweden, Denen en Engelsen natuurlijk ook, maar we gaan er voor.”

Diederik van Silfhout sprong direct na zijn proef van zijn paard om pupil Anna Zibrandtsen te helpen. Deze Deense kocht na de Olympische Spelen Diederiks voormalige troef Arlando en boekt ook fantastische resultaten met de hengst. Van Silfhout is begrijpelijk trots op alle mooie resultaten.

Adem in

Patrick van der Meer is blij met zijn proef. ,,Ik had graag nog een paar procentjes erbij gehad, maar al met al ben ik niet ontevreden. Twee dagen vooraf hoorde ik dat ik hier heen zou gaan, dat is natuurlijk niet de optimale voorbereiding. Dat wil ik niet de schuld geven, maar de vorm die we in Aken hadden, was er hier nu niet. Het eerste stukje van de proef hield hij een beetje zijn adem in, maar daarna kon ik goed doorrijden. Als dit anderhalf jaar geleden was gebeurd kwam ik de proef niet meer zonder kleerscheuren door en nu kon ik fijn verder rijden. Je hoopt natuurlijk dat je hier de ultieme proef neer kunt zetten, maar voor nu kon het niet beter.”